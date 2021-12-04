Com apenas três jogadores do elenco principal, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Athletico-PR

O Palmeiras iniciou na tarde deste sábado (04) a preparação para o duelo com o Athletico-PR, que acontece na próxima segunda-feira (06), às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.A atividade teve as presenças do goleiro Vinicius, do zagueiro Kuscevic e do meio-campista Matheus Fernandes, que integram o elenco profissional do Verdão.
O resto do elenco foi composto por atletas do Sub-20, como os zagueiros Lucas Freitas e Michel, os laterais Gustavo Garcia e Vanderlan, os meio-campistas Fabinho e Pedro Bicalho e os atacantes Gabriel Silva, Giovani, Kevin e Vitor Hugo.O Alviverde volta a treinar na manhã deste domingo (05), às 9 horas (de Brasília), na Academia de Futebol. Terceiro colocado no Brasileirão 2021, o Palmeiras tem 62 pontos