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Com apenas duas baixas, Flamengo treina e se concentra para jogo contra o Madureira, pelo Carioca

Apenas Rodrigo Caio e Thiago Maia não estão à disposição do técnico Paulo Sousa...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:25
A manhã de terça-feira foi de treino, no Ninho do Urubu, visando o jogo desta quarta, contra o Madureira, pela sétima rodada da Taça Guanabara. Para o confronto, no Conselheiro Galvão às 15h30 - saiba sobre ingressos -, Paulo Sousa, técnico do Flamengo, só não tem dois atletas à disposição: Thiago Maia, que passou por um procedimento cirúrgico, e Rodrigo Caio, em recuperação.O elenco do Flamengo se concentra nesta tarde, no Ninho, mas ainda não divulgou os relacionados. A expectativa é pelas presenças de David Luiz e Bruno Henrique, que, recuperados de problemas físicos, estão integrados ao grupo. A preparação foi feita para tê-los à disposição no domingo, contra o Atlético-MG, em partida na Arena Pantanal, pela Supercopa do Brasil de 2022.Com este desafio no horizonte, Paulo Sousa deve seguir alterando a equipe diante do Madureira, administrando os minutos e fazendo testes com o grupo.Veja isso e mais no LANCE! Rápido" />
Crédito: Pedro,AndreasPereiraeVitinhoduranteatividadedoFlamengonoNInhodoUrubu(Foto:PaulaReis/Flamengo

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