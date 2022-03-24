Com apenas dois jogos pelo Cruzeiro, zagueiro Sidnei está perto de rescindir o contrato com o clube

O Cruzeiro está perto de perder mais um zagueiro do seu elenco, após a saída de Maicon para o Santos. Sidnei, que foi anunciado no fim de 2021, está negociando a sua rescisão de contrato com a Raposa. Sidnei fez apenas duas partidas pelo Cruzeiro. Ele se lesionou na derrota por 2 a 0 para o América-MG e não estava mais sendo aproveitado, inclusive ficando de dos relacionados para o jogo contra o Athletic, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.A informação foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo L!. A saída do Cruzeiro pode ser uma ida ao Goiás, que está na Série A do Brasileirão. O defensor teve algumas dificuldades fora de campo com a Raposa, pois teve de aceitar reajustar seu acordo para acertar com a equipe mineira, devido ao novo teto salarial imposto pela gestão de Ronaldo Fenômeno. Mesmo assim, não teve bons momentos em campo de deve ser nova baixa no elenco azul. Sidnei, cria da base do Internacional, tem passagem longa na Europa, onde estava desde a temporada 2008 . Ele jogou por cinco temporadas no Benfica, esteve emprestado ao Besiktas (Turquia) por um ano, defendeu o Espanyol, Deportivo La Coruña Bétis, seu último clube, onde atuou por três anos.