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Com apenas 20 minutos em campo pelo Cruzeiro, atacante Zé Eduardo volta ao América-RN

Sem chances na Raposa,  o clube mineiro acertou a volta do jogador, de 21 anos, para a equipe potiguar...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 16:56
Crédito: Nem o clamor da torcida do Cruzeiro para que Zé Eduardo tivesse uma chance foi suficiente para seguir no clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Nem os apelos do torcedor do Cruzeiro foram suficientes para que o atacante Zé Eduardo ficasse no clube. A Raposa não deu chances para o jovem jogador, de 21 anos, e ele será emprestado novamente para o América-RN. Zé Eduardo foi um solicitado pela Raposa para reforçar o elenco, pois vinha com bons números no ano, com nove gols em 10 jogos, mas parece não ter agradado nenhum treinador que esteve no time mineiro. O avante jogou apenas 20 minutos em campo, no jogo contra o Oeste, pela Série B. # Até uma faixa foi posta em frente à Toca da Raposa II para que Felipão, atual comandante cruzeirense, desse uma chance ao jogador. Zé Eduardo ficará no América-RN até o fim da Série D do Brasileiro. O Cruzeiro vai pagar 80% do salário pago pela Raposa, e o restante será quitado pelo Dragão. Se houver nova petição pelo retorno do atacante, ela poderá ser feita a qualquer momento. O time de Natal ficará com 15% dos direitos de Zé Eduardo, enquanto, os restante ficará com a Raposa.

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