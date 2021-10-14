Com apenas 17 anos, Giovane se destaca no sub-20 do Corinthians

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O time sub-20 do Corinthians tem hoje entre os seus destaques o atacante Giovane Nascimento, de apenas 17 anos. A equipe acabou não conseguindo a classificação para a segunda fase do Brasileirão da categoria, mas o atleta foi uma das gratas surpresas da participação do clube no torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Giovane vem se destacando e possui números muito expressivos na temporada de 2021 pelo Timão. O jogador já disputou 14 partidas desde a chegada ao clube. Foram dez pelo Brasileirão sub-20, torneio em que marcou sete gols. Já pelo Paulista, foram quatro jogos, com dois gols marcados.

O jogador fez sua primeira partida pela equipe sub-20 do Timão pelo Brasileirão da categoria, contra o Flamengo, no dia 1º de agosto. Já o primeiro gol, veio contra o Red Bull Bragantino, em duelo pelo Paulistão.

Giovane tem média superior a um gol por jogo nas últimas oito partidas, já que balançou a rede nove vezes desde então. O bom desempenho também se refletiu em participações diretas quando não anota seus tentos, foram duas assistências no campeonato nacional e uma no estadual.