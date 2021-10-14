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Com apenas 17 anos, Giovane se destaca no sub-20 do Corinthians

Jovem atacante acumula números expressivos na atual temporada e vem sendo um dos principais nomes da equipe. Até aqui ele marcou nove gols em 14 partidas...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 14:01

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:01

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O time sub-20 do Corinthians tem hoje entre os seus destaques o atacante Giovane Nascimento, de apenas 17 anos. A equipe acabou não conseguindo a classificação para a segunda fase do Brasileirão da categoria, mas o atleta foi uma das gratas surpresas da participação do clube no torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quando craques da Seleção Brasileira jogaram seu último Mundial
Giovane vem se destacando e possui números muito expressivos na temporada de 2021 pelo Timão. O jogador já disputou 14 partidas desde a chegada ao clube. Foram dez pelo Brasileirão sub-20, torneio em que marcou sete gols. Já pelo Paulista, foram quatro jogos, com dois gols marcados.
O jogador fez sua primeira partida pela equipe sub-20 do Timão pelo Brasileirão da categoria, contra o Flamengo, no dia 1º de agosto. Já o primeiro gol, veio contra o Red Bull Bragantino, em duelo pelo Paulistão.
Giovane tem média superior a um gol por jogo nas últimas oito partidas, já que balançou a rede nove vezes desde então. O bom desempenho também se refletiu em participações diretas quando não anota seus tentos, foram duas assistências no campeonato nacional e uma no estadual.
A equipe sub-20 do Corinthians segue viva no Paulistão da categoria, no qual está classificada para a segunda fase. Neste sábado, o Timão enfrenta o Velo Clube, às 15h, na casa do adversário, com transmissão da Eleven Sports.

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