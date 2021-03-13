Com amplo domínio, Borussia Dortmund vence o Hertha Berlim pelo Alemão

Neste sábado, o Borussia Dortmund recebeu o Hertha Berlim em seu estádio, o Signal Iduna Park. A partida terminou com vitória por 2 a 0 para a equipe da casa, com gols de Julian Brandt e Moukoko, e deixa o BVB vivo na briga por uma classificação à Champions League.
DORTMUND INTENSODurante a primeira etapa, o Borussia Dortmund foi a equipe que esteve melhor, e conseguiu criar mais chances de gol. O time da casa teve a maior porcentagem de posse de bola (73% contra 27% do Hertha), e até colocou uma bola na trave em cobrança de falta de Reus.
HERTHA APAGADOAo contrário da sua equipe adversária, o Hertha Berlim não conseguiu oferecer primeiro algum nos 45 minutos iniciais, e as duas finalizações dos visitantes foram travadas pelo Borussia Dortmund. Com isso, restou ao time da capital alemã se defender das tentativas do BVB.
ABRIU O PLACARPara compensar todo o esforço feito na primeira etapa para abrir o placar, o Borussia conseguiu marcar o seu primeiro gol logo no início do segundo tempo. Após assistência de Marco Reus, a bola chegou em Julian Brandt, que marcou o gol do Dortmund.
VERMELHO E MAIS UM GOLAos 35 minutos, uma entrada duríssima de Vladimír Darida em Marco Reus gerou um cartão vermelho direto para o meio-campista do Hertha Berlim. Com isso, o Dortmund teve ainda mais espaço para atacar, e Youssoufa Moukoko marcou perto do final para o Borussia.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund enfrenta o Koln, às 11:30h (de Brasília) do próximo sábado. O Hertha Berlim, por sua vez, enfrenta o Bayer Leverkusen no próximo domingo, às 11:30h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.