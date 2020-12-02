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Com Allianz como trunfo, Palmeiras caminha para sexta classificação seguida em mata-matas em 2020

Verdão tem 100% em jogos eliminatórios na temporada e bom desempenho no Allianz Parque. Clube tem vantagem para avançar às quartas de final da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 08:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: AFP
O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (2) contra o Delfín, às 19h15 (horário de Brasília) com a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores encaminhada. O triunfo por 3 a 1, no Equador, deixou o Verdão próximo da sexta vaga consecutiva em mata-matas em 2020.
O Alviverde não conquista tal sequência desde 2015, quando engatou seis classificações seguidas na Copa do Brasil e acabou com o título, que completa cinco anos justamente nesta quarta. Houve ainda mais uma classificação em janeiro de 2016, em torneio amistoso no Uruguai contra o Libertad, totalizando sete vitórias em competições com este formato.
Confira a tabela da Copa Libertadores
Em 2020, as classificações vieram contra Santo André, Ponte Preta e Corinthians, no Campeonato Paulista, além de Red Bull Bragantino e Ceará, na Copa do Brasil. Contra o rival o clube ficou com a conquista do Paulistão.O Allianz Parque é um trunfo para o Palmeiras ratificar a vantagem construída na semana passada em Manta. Em 31 confrontos de mata-mata no estádio, são 75,2% de aproveitamento (21 vitórias, sete empates e três derrotas).
O aproveitamento também é bom quando o Verdão decide a classificação no estádio. Entre jogos únicos e duelos de volta, são 22 'finais' com o time da casa avançando em 16 delas.
Desde a saída de Vanderlei Luxemburgo, em outubro, o Alviverde está com 100% de aproveitamento no Allianz contando Cebola e Abel no comando. São vitórias contra Tigre, Atlético-MG, Red Bull, Ceará, Fluminense e Athletico-PR.

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