Com alertas no plural, Vasco tenta vencer a Juazeirense para avançar na Copa do Brasil

A expectativa geral é de que o jogo desta noite não será fácil. Ainda é início de preparação do time que tem a Série B do Campeonato Brasileiro como foco; o regulamento não prevê vantagem do empate para o Vasco - diferentemente da primeira fase - e a Juazeirense gera outros alertas. Sim, outros. No plural.A adversária do Cruz-Maltino nesta quarta-feira já foi rival do Cruz-Maltino no início do mata-mata nacional de três anos atrás. E deu muito trabalho ao time que tinha Máxi López como estrela. O centroavante argentino garantiu a classificação do time de São Januário com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. De pênalti.

E embora figure na Série D, duas divisões abaixo do Vasco, o time baiano derrubou duas equipes de histórias amplamente superiores no ano passado. E passou perto de derrubar outra quando perdeu o primeiro jogo por 4 a 0, mas abriu 2 a 0 com 30 minutos da segunda partida.

O duelo desta quarta-feira será no Adauto Moraes, casa da Juazeirense. No estádio, a equipe mandante perdeu somente um dos quatro jogos disputados este ano. Já o Vasco chegou a esta segunda fase ao vencer, mas jogando mal, a Ferroviária-SP. No último domingo, perdeu, mas competiu contra o Flamengo.

- Tenho certeza que, se tivermos esse espírito e essa concentração que tivemos hoje, temos grandes chances de passar à terceira fase da Copa do Brasil, mesmo sabendo que jogar em Juazeiro contra a Juazeirense é muito complicado - citou o técnico Zé Ricardo, completando sobre o choque que o adversário causou na temporada passada:

- Eles eliminaram Sport e Cruzeiro em sequência e, por muito pouco, não eliminam o Santos também. Então, toda atenção possível para que possamos fazer um grande jogo lá, trazer os ensinamentos dessa partida (contra o Flamengo) e de todas as outras para tentar uma classificação lá, que vai ser importante para nós e para o clube - completou.

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Os alertas foram todos dados.