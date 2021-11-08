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futebol

Com acesso em 99%, Botafogo tem 74% de chance de ser campeão da Série B

Probabilidades do Alvinegro na segunda divisão do Brasileirão aumentam após goleada sobre o Vasco; dados são do Departamento de Matemática da UFMG...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 15:15

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:15

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
Com o acesso ao Campeonato Brasileiro praticamente garantido, o Botafogo vira a chave e já se concentra em tentar conquistar o título da Série B do Brasileirão. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, todas as probabilidades envolvendo o Alvinegro na competição aumentaram.+ Botafogo alcança sua maior goleada sobre o Vasco em jogos em São Januário na história do confronto
De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Botafogo tem 99% de chance de conquistar o acesso.
Líder da competição pela primeira vez, o Alvinegro já aparece com probabilidades de 74% para levantar o troféu da Série B. O time tem 62 pontos, um a mais que o vice-líder Coritiba.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. O Glorioso já pode conquistar matematicamente o acesso dependendo de uma combinação de resultados na rodada.

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