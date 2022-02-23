  • Com acerto encaminhado com o Botafogo, Luís Castro vê Al-Duhail negar saída: 'Vai cumprir o contrato'
futebol

Com acerto encaminhado com o Botafogo, Luís Castro vê Al-Duhail negar saída: 'Vai cumprir o contrato'

Treinador português de 60 anos tem negociações avançadas com a equipe carioca, mas qataris não desejam perdê-lo sem o pagamento da multa rescisória de quase R$ 7 milhões...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 09:56

LanceNet

O Al-Duhail, do Qatar, rechaçou a possibilidade do técnico Luís Castro deixar o clube neste momento. Nesta quarta-feira, a equipe do Oriente Médio afirmou que o treinador português de 60 anos irá cumprir seu contrato até o fim. O acordo é válido até o dia 30 de junho.- A direção do clube tem notado notícias recorrentes no período recente sobre a saída do técnico Luís Castro. A administração do Al-Duhail confirma que recebeu muitas ofertas solicitando os serviços do treinador. No entanto, o Al-Duhail confirma seu vínculo com ele até o final de seu contrato com o clube - informou a equipe do Qatar.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 Luís Castro tem acerto encaminhado com o Botafogo desde o fim de semana, mas o clube carioca já sabia da possibilidade dos qataris dificultarem o negócio. Para ter o lusitano antes do fim de junho, a alternativa é pagar a multa rescisória ao Al-Duhail no valor de 1,2 milhão de euros (R$ 6,8 milhões).
Prestes a comprar 90% da SAF do Glorioso, o empresário John Textor conversou com o LANCE! na última terça-feira ao chegar no Rio de Janeiro e falou sobre a possível vinda do treinador português.
- Vou deixar Luís Castro falar por ele. É verdade que ele segue como nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Ele tem contrato com outro time, então temos que ter cuidado com o que falamos com ele. Mas amamos Luís Castro, achamos que é o homem certo para o trabalho, só que temos muito trabalho para fazer, porque ele tem um time hoje. Mas o amamos.
Crédito: Luís Castro tem contrato com o Al-Duhail, do Qatar, até o fim de junho deste ano (Foto: Divulgação/Al-Duhail

