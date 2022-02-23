Com acerto encaminhado com o Botafogo, Luís Castro vê Al-Duhail negar saída: 'Vai cumprir o contrato'

O Al-Duhail, do Qatar, rechaçou a possibilidade do técnico Luís Castro deixar o clube neste momento. Nesta quarta-feira, a equipe do Oriente Médio afirmou que o treinador português de 60 anos irá cumprir seu contrato até o fim. O acordo é válido até o dia 30 de junho.- A direção do clube tem notado notícias recorrentes no período recente sobre a saída do técnico Luís Castro. A administração do Al-Duhail confirma que recebeu muitas ofertas solicitando os serviços do treinador. No entanto, o Al-Duhail confirma seu vínculo com ele até o final de seu contrato com o clube - informou a equipe do Qatar.
> Luis Suárez, Cavani… Confira 9 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho
> HUMOR: À procura de técnicos, Santos e Botafogo têm ótimos nomes “estrangeiros” como opções; veja
Luís Castro tem acerto encaminhado com o Botafogo desde o fim de semana, mas o clube carioca já sabia da possibilidade dos qataris dificultarem o negócio. Para ter o lusitano antes do fim de junho, a alternativa é pagar a multa rescisória ao Al-Duhail no valor de 1,2 milhão de euros (R$ 6,8 milhões).
+ Em busca da Chuteira de Ouro! Veja os principais artilheiros da Europa na temporada
Prestes a comprar 90% da SAF do Glorioso, o empresário John Textor conversou com o LANCE! na última terça-feira ao chegar no Rio de Janeiro e falou sobre a possível vinda do treinador português.
- Vou deixar Luís Castro falar por ele. É verdade que ele segue como nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Ele tem contrato com outro time, então temos que ter cuidado com o que falamos com ele. Mas amamos Luís Castro, achamos que é o homem certo para o trabalho, só que temos muito trabalho para fazer, porque ele tem um time hoje. Mas o amamos.