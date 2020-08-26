Com ação de marketing diferente, Brasileirão Feminino volta a rolar

Crédito: Rebeca Reis

O Campeonato Brasileiro Feminino teve seu reinício nesta quarta-feira, às 14h, com vitória do Santos de goleada por 5 a 0 sobre o Audax, na Vila Belmiro. Além da bela estreia da Sereia Luana, de apenas 17 anos, as jogadoras se depararam com uma ação de marketing bastante interessante, com pedido de mais apoio ao futebol feminino.

O Guaraná Antarctica, que é parceiro da modalidade no Brasil há mais de duas décadas, anunciou recentemente o patrocínio no Brasileirão e, ainda, usou placas no gramado nesta tarde para convocar novos patrocinadores. Por isso, em vez de propagandas, frases como “espaço reservado para o próximo patrocinador” e “patrocine você também o futebol feminino” ganharam as laterais dos gramados. - As mulheres entram em campo todos os dias, não apenas nas competições mundiais. Por isso, depois do apoio à Seleção Brasileira e o movimento Futebol Feminino é Coisa Nossa que trouxe 15 patrocinadores para as atletas no ano passado, era o momento de valorizar e investir ainda mais no campeonato mais importante do país – explicou Pedro Thompson, diretor de marketing de Guaraná Antarctica, que ainda complementou:

- Lançamos esse movimento hoje (26) e esperamos que, em breve, outras empresas estejam com Guaraná nas placas da lateral do campo e incentivando as mulheres no esporte.