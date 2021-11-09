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Com a volta de Roni, Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG; confira a lista

Meio-campista se recuperou de entorse ligamentar no joelho e está novamente à disposição de Sylvinho. Willian, em transição, e Cantillo, eu sua seleção, são desfalques...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 13:52

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG na manhã desta terça-feira e em seguida divulgou a lista de relacionados. Para o jogo que acontece, no Mineirão, às 19h, nesta quarta, a equipe contará com o retorno de Roni, recuperado de lesão, mas terá o desfalque de Cantillo e ainda de Willian.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Recuperado de entorse ligamentar no joelho direito, o jovem meio-campista estará novamente à disposição de Sylvinho. Ele já vinha algum tempo em período de transição, mas está fora há aproximadamente dois meses, já que seu problema aconteceu diante do Atlético-GO, no dia 12 de setembro.
Nesse primeiro momento, Roni deve ser opção no banco de reservas, mas pode pintar no time no segundo tempo, pois conta com a confiança do treinador. Em contrapartida, a comissão técnica não poderá ter à disposição o volante Cantillo, que está com a seleção da Colômbia nas Eliminatórias.Outro que segue como desfalque é Willian. Apesar de estar em período de transição, após se recuperar de lesão na coxa esquerda, o meia ainda não tem condições de jogo e deve levar mais alguns dias para estar à disposição. O clube não faz previsões para o retorno, que pode acontecer na próxima rodada.
Por opção de Sylvinho e de seus auxiliares, Araos e Marquinhos ficaram mais uma vez fora dos relacionados. Renato Augusto, que ficou fora do treinamento em campo na última segunda-feira, viaja para Belo Horizonte e está na lista.
Confira os relacionados do Corinthians para enfrentar o Atlético-MG:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fagner, Fábio Santos, Lucas Piton e João PedroZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes

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