Com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza, Vasco se afunda mais na luta contra o rebaixamento

O Vasco precisa de tudo o que não vem acontecendo para seguir na Série A. Com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza, o Cruz-Maltino precisa vencer o Corinthians neste domingo para seguir com chances práticas de seguir na elite do Campeonato Brasileiro.O time de Salvador igualou em 41 pontos com o da capital cearense, mas superou o adversário direto no número de vitórias, primeiro critério de desempate. De modo que passa a ser o Fortaleza a equipe que o time de São Januário precisa superar.