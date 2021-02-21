Com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza, Vasco se afunda mais na luta contra o rebaixamento

O Vasco precisa de tudo o que não vem acontecendo para seguir na Série A. Com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza, o Cruz-Maltino precisa vencer o Corinthians neste domingo para seguir com chances práticas de seguir na elite do Campeonato Brasileiro.O time de Salvador igualou em 41 pontos com o da capital cearense, mas superou o adversário direto no número de vitórias, primeiro critério de desempate. De modo que passa a ser o Fortaleza a equipe que o time de São Januário precisa superar.
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Se o Vasco vencer o Corinthians, chegará a 40 pontos e, na última rodada, poderá subir na tabela ao superar o Goiás e algum rival direto tropeçar. Mas se o Cruz-Maltino empatar com o Timão, conseguiria igualar em pontos e vitórias na quinta-feira, mas precisaria tirar um saldo de gols que hoje é de -12.
Em caso de derrota para o time paulista, o Gigante da Colina está rebaixado pela quarta vez em sua história.