Com a saída de meia-atacante, veja as opções para Paulo Sousa no sistema ofensivo do Flamengo

O Flamengo não terá mais Kenedy à disposição para a temporada, uma vez que o Chelsea pediu o retorno imediato do meia-atacante. Consequentemente, o técnico Paulo Sousa terá uma baixa no elenco e uma opção a menos no sistema ofensivo do Rubro-Negro. Dessa forma, abaixo, o LANCE! mostra as peças que o Fla têm, hoje, no setor.> Fla vende Piris da Motta por R$ 20 milhões a menos do que pagou em 2018MEIO-CAMPISTAS

Inicialmente, vale lembrar que Kenedy constava como meio-campista no site oficial do Flamengo. Nesse sentido, ao lado dele, estavam Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta.

Entre os nomes citados, apenas Everton Ribeiro é que tem um posicionamento similar ao de Kenedy - ambos atuaram, principalmente, pelo lado direito no último ano. Diego, por sua vez, foi recuado e atuou como volante, e Arrascaeta tem sido um meia mais centralizado.

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ATACANTES

No ataque, como consta no site oficial do Flamengo, há cinco opções. São elas: Gabi, Vitinho, Bruno Henrique, Michael e Pedro. O primeiro, por vezes, cai pelo lado direito, mas não cumpre a mesma função de Kenedy, assim como Pedro, que é e atua como centroavante.

Além disso, com Renato Gaúcho, Vitinho ganhou minutos na função de Arrascaeta, quando o uruguaio não estava à disposição - seja por lesão, seja por convocação. Já Michael e Bruno Henrique são pontas, mas costumam cair pelo lado esquerdo.OUTRAS POSSIBILIDADES

Ainda que seja uma alternativa menos provável, o Flamengo conta com nomes que podem jogar improvisados na função no decorrer das partidas. É o caso, por exemplo, de Rodinei, que chegou a atuar como ponta pelo lado direito sob o comando de Renato Gaúcho, em 2021.

Por fim, Paulo Sousa também pode apostar em jogadores das categorias de base para tê-los à disposição em determinados compromissos. O Fla começará o Campeonato Carioca com uma equipe formada por jovens e quem se destacar pode receber oportunidades, caso o treinador assim entenda.

PASSAGEM DE KENEDY PELO FLAMENGO

Kenedy foi oficializado como reforço do Flamengo no dia 18 de agosto de 2021, mas estreou apenas no dia 19 de setembro, na derrota para o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão. No total, o meia-atacante disputou 17 partidas, fez um gol e deu uma assistência.

Apesar de uma passagem sem brilho e de ter sofrido com uma entorse no tornozelo direito, o Flamengo contava com Kenedy para a temporada. Ele, vale lembrar, estava emprestado até junho pelo Chelsea, da Inglaterra.