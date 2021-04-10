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Com a presença do goleiro Vanderlei, Vasco treina no CT do Almirante de olho no Clássico dos Milhões

Cruz-Maltino realizou trabalhos físicos e técnicos pela manhã e o goleiro participou. Atleta não poderá estrear diante do rival Flamengo em virtude do regulamento do Carioca...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 20:39
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Com a final da Supercopa do Brasil, o duelo entre Vasco e Flamengo será realizado na próxima quarta-feira, às 21h, no Maracanã. Dessa forma, o Cruz-Maltino treinou na manhã deste sábado no CT do Almirante, na Cidade de Deus, de olho no Clássico dos Milhões. A atividade contou com a presença do novo reforço da equipe: o goleiro Vanderlei.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Ao longo da atividade, os jogadores fizeram treinos individuais na academia e depois foram ao gramado para realizar trabalhos físicos e técnicos. Cabe salientar que este foi o segundo treinamento do novo camisa 1 do Gigante da Colina, que não poderá estrear na quarta-feira, em virtude do regulamento do Campeonato Carioca.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Apesar da equipe de São Januário só voltar a campo na próxima quarta-feira, no clássico contra o Flamengo, Vanderlei só estará à disposição do técnico Marcelo Cabo no duelo contra o Boavista, dia 18, em Bacaxá. O novo reforço não poderá jogar, pois a rodada começa neste sábado, apenas um dia após ser regularizado.
O jovem MT esteve ausente da atividade, mas já mostra evolução na recuperação da lesão e realiza trabalho de força especificamente em região para vertebral lombar e CORE. O Vasco afirmou que o atleta está assintomático, porém ainda é cedo para definir o seu retorno aos gramados.
Por outro lado, após fratura no nariz, o atacante Vinícius passou por uma cirurgia na sexta-feira, realizada pelo otorrinolaringologista Dr. Rinaldo Lopes. O jovem teve alta neste sábado e fará manutenção e trabalho de força de membros inferiores na academia do Clube.
Na atividade, o atacante Talles Magno recebeu do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, o prêmio NXGN 2021, que destaca as maiores revelações do futebol nascidas a partir de 2002.

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