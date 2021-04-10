Com a presença do goleiro Vanderlei, Vasco treina no CT do Almirante de olho no Clássico dos Milhões

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Com a final da Supercopa do Brasil, o duelo entre Vasco e Flamengo será realizado na próxima quarta-feira, às 21h, no Maracanã. Dessa forma, o Cruz-Maltino treinou na manhã deste sábado no CT do Almirante, na Cidade de Deus, de olho no Clássico dos Milhões. A atividade contou com a presença do novo reforço da equipe: o goleiro Vanderlei.

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Ao longo da atividade, os jogadores fizeram treinos individuais na academia e depois foram ao gramado para realizar trabalhos físicos e técnicos. Cabe salientar que este foi o segundo treinamento do novo camisa 1 do Gigante da Colina, que não poderá estrear na quarta-feira, em virtude do regulamento do Campeonato Carioca.

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Apesar da equipe de São Januário só voltar a campo na próxima quarta-feira, no clássico contra o Flamengo, Vanderlei só estará à disposição do técnico Marcelo Cabo no duelo contra o Boavista, dia 18, em Bacaxá. O novo reforço não poderá jogar, pois a rodada começa neste sábado, apenas um dia após ser regularizado.

O jovem MT esteve ausente da atividade, mas já mostra evolução na recuperação da lesão e realiza trabalho de força especificamente em região para vertebral lombar e CORE. O Vasco afirmou que o atleta está assintomático, porém ainda é cedo para definir o seu retorno aos gramados.

Por outro lado, após fratura no nariz, o atacante Vinícius passou por uma cirurgia na sexta-feira, realizada pelo otorrinolaringologista Dr. Rinaldo Lopes. O jovem teve alta neste sábado e fará manutenção e trabalho de força de membros inferiores na academia do Clube.