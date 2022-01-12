Com a presença de reforço e recuperados da Covid-19, Corinthians inicia terceiro dia de treinos no CT

Na manhã de quarta-feira (12), o elenco do Corinthians deu prosseguimento a pré-temporada e iniciou o terceiro dia de treinos no CT Joaquim Grava, com algumas novidades.Endrick brilha aos 15 anos: veja a idade e como foram as estreias de 20 grandes revelações da Copinha

A principal delas foi a presença do lateral-esquerdo Bruno Melo. Mesmo sem ser anunciado, o defensor esteve no CT e participou das atividades com bola. O Timão aguarda documentos do Fortaleza para oficializar o segundo reforço do clube para 2022. Vale ressaltar que o Time do Povo tem negociação encaminhada com o goleiro Ivan, da Ponte Preta.

Ainda, a comissão técnica do Alvinegro recebeu dois "reforços". Trata-se de Renato Augusto e Willian. A dupla testou negativo para Covid-19 e foi reintegrada ao elenco. Dessa forma, apenas Jô segue em quarentena, ficando de fora do terceiro dia de pré-temporada do Timão.

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O elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto um trabalhava na preparação física, o segundo grupo trabalhou em campo reduzido, com bola, sob orientação do técnico Sylvinho. Pela tarde, os atletas retornam ao CT Joaquim Grava para segunda bateria de treinos.

A sessão de treinamentos também ficou marcada pela volta dos jornalistas no CT Joaquim Grava após dois anos de pandemia. O Corinthians foi o primeiro clube paulista da Série A a permitir o retorno da imprensa na cobertura diária do clube.