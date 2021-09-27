Com a presença da torcida, Vasco reencontra Marcelo Cabo e busca a segunda vitória seguida na Série B

Crédito: Nene marcou dois gols em três jogos desde que retornou ao Vasco sob o comando de Diniz (Rafael Ribeiro/Vasco

Após vencer o Brusque, o Vasco terá um novo desafio em sua busca pelo acesso. Nesta segunda-feira, o Cruz-Maltino tenta reencontrar o caminho das vitórias em São Januário depois de dois empates seguidos. Para isso, o elenco e a torcida irão reencontrar um velho conhecido: o técnico Marcelo Cabo, que hoje comanda o Goiás. O confronto marcará o aumento gradativo no número de torcedores na Colina Histórica. Depois dos 309 presentes no evento-teste contra o Cruzeiro, 7,7 mil ingressos foram colocados à venda e 3,3 foram vendidos antecipadamente, seguindo todos os protocolos sanitários. A presença dos vascaínos será importante para a reta final da competição em que a equipe necessita de uma arrancada histórica.

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O contato com os torcedores será uma novidade para o lateral-esquerdo Zeca, que desfalcou o time contra o Cruzeiro. A tendência é que ele atue no lado direito no lugar de Léo Matos, suspenso. Além dele, Andrey e Léo Jabá estão de volta ao time titular. O camisa 37 falou sobre o apoio da torcida no duelo desta segunda, em entrevista ao site oficial do clube.

– Será a primeira vez que vou atuar com torcida em São Januário. O apoio que recebemos desde o início da temporada foi através das redes sociais. Quando vinha jogar contra o Vasco aqui, os jogos eram sempre complicados, a torcida apoiava o início ao fim. Estou muito feliz com essa oportunidade. A presença da torcida vai ser muito importante para o nosso time – afirmou, e em seguida projetou o confronto com o Esmeraldino:

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– O Goiás possui um time qualificado, que vem fazendo uma boa competição, então vai ser um jogo difícil. Temos encarado cada partida como uma final. Essa será mais uma decisão. Buscamos o acesso e temos trabalhando muito para conquistá-lo. Vamos com tudo em busca dos três pontos amanhã – disse Zeca.Com a derrota do CRB para o Avaí, a diferença para o G4 diminuiu para 7 pontos e trouxe mais esperança ao torcedor vascaíno. Quatro pontos foram deixados pelo caminho contra os alagoanos e os mineiros, mas o Cruz-Maltino tem sido mais competitivo sob o comando de Fernando Diniz. O início de um trabalho em meio à pressão de voltar à elite do futebol brasileiro.

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No início da temporada, o Vasco apostou em um treinador que conhecia bem a Série B e tinha feito boas campanhas em anos anteriores, sendo campeão com o Atlético-GO em 2016. Com uma campanha irregular e submerso em uma verdadeira gangorra, Marcelo Cabo não resistiu e foi demitido. Ele deixou a equipe na 8ª colocação com 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas na Série B.

No dia seguinte em que deixou o Vasco, Cabo acertou com o Goiás e desde o início da campanha conseguiu conduzir o time ao G4. Com muita regularidade, o primeiro momento de instabilidade chegou. Foram duas derrotas seguidas e uma delas no clássico contra o Vila Nova (GO). O alviverde tem enfrentado uma maratona e será o seu terceiro jogo em seis dias.

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