Com a possível saída de volante, saiba como fica a posição do Flamengo em 2022

O Flamengo, mais uma vez, não deve contar com Hugo Moura para a temporada. Assim como no ano passado, o clube carioca recebeu uma proposta de empréstimo do volante, que, dessa vez, pode se transferir para o Athletico-PR (clique aqui e saiba mais). Por isso, abaixo, o LANCE! traz um panorama de como está a posição para o Rubro-Negro em 2022.> Ano novo, vida nova! Lembre as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022Nomes à disposição de Paulo Sousa:

Caso o negócio se concretize, o Flamengo conta com os seguintes nomes para a posição neste ano: Willian Arão, Piris da Motta, Thiago Maia, João Gomes e Andreas Pereira. Além deles, Diego aparece na posição de meia no site oficial do Fla, mas, quando acionado, tem atuado como volante.

Situação contratual de cada um:

Andreas Pereira - vínculo válido até 30/06/2022.

Diego Ribas - vínculo válido até 31/12/2022

João Gomes - vínculo válido até 31/12/2025

Piris da Motta - vínculo válido até 31/12/2022

Thiago Maia - vínculo válido até 30/06/2022

Willian Arão - vínculo válido até 31/12/2023Futuro e possibilidades:

Inicialmente, vale lembrar que Thiago Maia e Andreas Pereira estão emprestados pelo Lille, da França, e pelo Manchester United, da Inglaterra, respectivamente. No caso do primeiro, o Flamengo avançou nas negociações para mantê-lo na Gávea em definitivo.

Já o segundo, apesar da falha na final da Libertadores, está consolidado entre os titulares. No entanto, por outro lado, tem uma opção de compra alta - o valor, inclusive, é mais caro do que os Red Devils pagaram para ter Cristiano Ronaldo.

Willian Arão já está consolidando no time titular e é uma das peças chave do Flamengo dentro de campo. Piris da Motta, um concorrente na posição de primeiro volante, perdeu espaço nos últimos anos, chegou a ser emprestado e atuou em apenas seis partidas em 2021.

João Gomes, por sua vez, terminou a última temporada em alta. O jogador, que é cria da base do Flamengo, aproveitou as oportunidades recebidas e, inclusive, já se reapresentou no Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos para 2022.

Por fim, como já dito acima, Diego Ribas é um meia mais avançado, mas que tem sido utilizado como segundo volante. Na última temporada ele perdeu espaço entre os titulares para Andreas Pereira, mas renovou o contrato por mais um ano e aparece com uma das opções para Paulo Sousa.