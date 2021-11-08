Com a goleada no clássico, Botafogo tem sete integrantes na seleção da galera da 34ª rodada da Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 em São Januário, pela 34º rodada da Série B. Com grande atuação da equipe no clássico, o Alvinegro dominou a seleção da galera da rodada com sete representantes.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Por meio de votação popular no perfil oficial da Série B, sete integrantes representam o Botafogo na seleção da rodada. Além do técnico Enderson Moreira, foram eleitos o goleiro Diego Loureiro, o lateral Carlinhos, o zagueiro Kanu, os meias Oyama e Marco Antônio, e o atacante Rafael Navarro.

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