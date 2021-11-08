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Com a goleada no clássico, Botafogo tem sete integrantes na seleção da galera da 34ª rodada da Série B

Alvinegro conseguiu uma grande vitória sobre o Vasco em São Januário e dominou a seleção da rodada
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 17:29

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 em São Januário, pela 34º rodada da Série B. Com grande atuação da equipe no clássico, o Alvinegro dominou a seleção da galera da rodada com sete representantes.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Por meio de votação popular no perfil oficial da Série B, sete integrantes representam o Botafogo na seleção da rodada. Além do técnico Enderson Moreira, foram eleitos o goleiro Diego Loureiro, o lateral Carlinhos, o zagueiro Kanu, os meias Oyama e Marco Antônio, e o atacante Rafael Navarro.
> Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional
A seleção da galera da 34ª rodada é composta por: Diego Loureiro (Botafogo); Rômulo (Cruzeiro), Kanu (Botafogo), Eduardo Brock (Cruzeiro) e Carlinhos (Botafogo); Rhaldney (Náutico), Luís Oyama (Botafogo), Giovanni (Cruzeiro) e Marco Antônio (Botafogo); Thiago (Cruzeiro) e Rafael Navarro (Botafogo) – Técnico: Enderson Moreira (Botafogo).

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