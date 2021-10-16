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Com a força da torcida, Vasco recebe o líder Coritiba para tentar encostar no G4 da Série B do Brasileirão

O duelo deste sábado, em São Januário, promete ser o de maior público desde a volta dos vascaínos ao estádio. Cariocas precisam da vitória em uma rodada de confrontos diretos...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 07:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 07:29
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Depois de tropeçar na última rodada, o Vasco volta a campo, neste sábado, às 16h30, em mais um reencontro com a torcida em São Januário. O adversário será o líder da Série B: Coritiba, que não vence há três partidas, mas não perde para os cariocas desde 2013. Com uma rodada recheada de confrontos diretos, uma vitória pode fazer o Cruz-Maltino diminuir a diferença para o pelotão de frente.Desde que assumiu o Gigante da Colina, Fernando Diniz segue invicto na Colina Histórica. Foram apenas dois jogos, é verdade, mas o time teve duas boas atuações contra Cruzeiro e Goiás diante de sua torcida. No Nordeste, o torcedor compareceu em peso, inclusive no aeroporto, mas o saldo foi de três pontos em dois jogos.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
De volta à Colina Histórica, o Cruz-Maltino busca encostar novamente no G4 faltando nove rodadas para o fim. A diferença é de sete pontos, mas poderia ser menor. Os tropeços para CRB, Cruzeiro e Sampaio Corrêa pesam na conta. Contra os dois primeiros, o time deixou a vitória escapar entre os dedos, nos acréscimos. No Maranhão, uma derrota inesperada mesmo com um a mais.
A rodada é repleta de confrontos diretos (pela segunda vez seguida) e em caso de triunfo a diferença ficará entre quatro ou cinco pontos. É o momento crucial da competição, e a equipe não pode mais errar e deixar pontos preciosos pelo caminho. Caso o Avaí vença e os cariocas voltem a tropeçar, a diferença aumentará para 8 ou 7.
+ Antes de enfrentar o Coritiba pela Série B, Vasco treina com novidades em São Januário
Para o duelo, o clube colocou à venda 7.700 ingressos e os lugares disponíveis na arquibancada já estão esgotados. Restam poucos ingressos para a social e as gratuidades. Cabe salientar que como existem alguns pontos do estádio e da sede que seguem em manutenção estrutural, a venda não será de 11 mil ingressos, conforme planejado anteriormente.
A escalação deve ser a mesma da última rodada. O volante Andrey se recuperou da lesão muscular na coxa direita, mas em virtude de um mal-estar ficará de fora. Os atacantes Léo Jabá e Jhon Sánchez estão recuperados e devem ficar como opções no banco de reservas. O equatoriano ainda não foi utilizado por Diniz.
+ Vasco x Coritiba: onde assistir, prováveis times e desfalques
- Tivemos um resultado ruim na última partida, mas já esquecemos isso. Agora é bola para frente, pensar no Coritiba. Estamos motivados, vamos ter o apoio da torcida, que é o nosso 12º jogador. Estamos trabalhando no dia a dia e tenho certeza que vamos conseguir essa vitória. Nosso pensamento é jogo a jogo. E o Coritiba é o próximo. Cada jogo é uma final. Só pensamos no acesso, do porteiro à tia da cozinha. É uma oportunidade, não pode ser um peso. Temos confiança em todos que estão aqui - disse Zeca. Apesar do Coxa ser um adversário perigoso, o Vasco tem condições de buscar os três pontos e aumentar a chance de acesso - atualmente é de 9%, segundo o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia. Atenção à bola aérea e confiança nas estrelas Cano e Nenê para sair da Colina Histórica mais perto do pelotão de frente.
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- Para o jogo com o Coritiba, agora é se refazer dessa derrota, aprender com aquilo que aconteceu hoje, fazer de tudo para vencer em casa e subir de novo na tabela. E rumo ao nosso objetivo, que é o acesso - destacou Fernando Diniz, na coletiva de imprensa contra o Sampaio Corrêa.

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