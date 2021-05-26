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Com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil, Botafogo vence a primeira no Carioca sub-20

Escalado com time misto, Alvinegro superou a Portuguesa por 2 a 0 no CEFAT; equipe enfrenta o Avaí no Nilton Santos no próximo domingo...
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Publicado em 

26 mai 2021 às 18:30

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: JB Produções Esportivas
O Botafogo somou os primeiros pontos no Campeonato Carioca sub-20. Atual vice-campeão da competição, o Alvinegro derrotou a Portuguesa por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira no CEFAT, em Niterói. Gabriel Conceição e Hugo Iglesias marcaram os gols.
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Com a vitória, o Alvinegro chegou a três pontos e subiu para a 7ª colocação da competição. A equipe comandada por Ricardo Resende enfrentará o Resende na próxima quarta-feira, às 15h, no Estádio do Trabalhador, pela 3ª rodada. A Portuguesa não tem nenhum ponto e medirá forças com o Fluminense.Antes, porém, o Botafogo terá um compromisso ainda maior: no próximo domingo, o Alvinegro faz o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil sub-20 diante do Avaí, às 16h, no Estádio Nilton Santos.
Por isto, Ricardo Resende colocou uma equipe mista para enfrentar a Portuguesa nesta quarta-feira. O Botafogo teve Andrew; Daniel, Henrique Luro, Daniel Fagundes, Hugo; Pedro Lucas, Raí, Hugo Iglesias; Rikelmi, Gabriel Tigrão, Gabriel Conceição.

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