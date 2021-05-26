Com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil, Botafogo vence a primeira no Carioca sub-20

O Botafogo somou os primeiros pontos no Campeonato Carioca sub-20. Atual vice-campeão da competição, o Alvinegro derrotou a Portuguesa por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira no CEFAT, em Niterói. Gabriel Conceição e Hugo Iglesias marcaram os gols.

Com a vitória, o Alvinegro chegou a três pontos e subiu para a 7ª colocação da competição. A equipe comandada por Ricardo Resende enfrentará o Resende na próxima quarta-feira, às 15h, no Estádio do Trabalhador, pela 3ª rodada. A Portuguesa não tem nenhum ponto e medirá forças com o Fluminense.Antes, porém, o Botafogo terá um compromisso ainda maior: no próximo domingo, o Alvinegro faz o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil sub-20 diante do Avaí, às 16h, no Estádio Nilton Santos.