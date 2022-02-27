Com a cabeça na Recopa, Palmeiras empata sem gols com a Inter de Limeira no Paulistão

Com a cabeça na Recopa, o Palmeiras apenas empatou com a Inter de Limeira, em 0 a 0, fora de casa, pela nona rodada do Paulistão-2022. Escalado com um time quase inteiro reserva, o Alviverde teve atuação ruim e acabou se livrando de uma derrota graças ao goleiro Marcelo Lomba, mas segue invicto na competição e líder do Grupo C. Já o time mandante segue com risco da degola.

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Verdão faz primeiro tempo para esquecer e mandantes quase abrem o placar

Com um time quase todo reserva, era esperado que o Alviverde não se impusesse tanto quanto de costume pela falta de entrosamento, mas o que se viu desde o início do primeiro tempo foi uma equipe bagunçada e desligada, que deu espaço para a Inter de Limeira chegar. Logo no primeiro minuto, em cobrança de escanteio, Celsinho colocou na cabeça de Matheus Mancini, que obrigou Marcelo Lomba a fazer uma grande defesa e evitar o primeiro gol.

Escalado com quatro atacantes, o Palmeiras sentia falta de um articulador para fazer a bola chegar na frente. Diante de um forte calor, o time de Abel Ferreira não conseguia impor seu jogo e protagonizava um show de jogadas displicentes tanto na defesa, quanto no meio e no ataque. A única finalização da equipe foi de Renan, um zagueiro, e de cabeça, sem o menor perigo.

Sem ser muito ameaçada e percebendo que o bicho não era tão feio assim, a Inter de Limeira voltou a levar o time para frente. Em jogada de ultrapassagem pela direita, Tito cruzou e o centroavante Ronaldo se atirou na bola para finalizar, e a bola passou perto do gol de Lomba, que aos 46 minutos defendeu um chute de longe de Lima. Patrick de Paula, também nos acréscimos, tentou finalizar duas vezes de fora da área e em ambas não levou perigo a Frigeri.

Alviverde melhora, Inter não assusta, mas placar fica no 0 a 0

Na volta do intervalo, sem alterações, a Inter de Limeira parecia ter baixado o ritmo, enquanto o Palmeiras tentava aumentá-lo. Wesley teve duas chances de jogada individual, mas segurou demais a bola e decidiu concluir sozinho, desperdiçando a oportunidade. Em seguida, Navarro teve chance clara pela direita, mas na hora de concluir, não chutou, nem cruzou. Wesley e Deyverson estavam livres na área. Patrick de Paula tentou de longe, e errou de novo.

Aos 16 minutos, Abel Ferreira resolveu mexer no time tirando Wesley e Zé Rafael para as entradas de Veron e Atuesta. Em seguida, Deyverson recebeu livre no meio e finalizou de direita para o gol, mas Lucas Frigeri defendeu sem problemas. Foi o primeiro chute do Verdão no gol. O treinador palmeirense seguiu mexendo: Breno Lopes e Deyverson saíram, Giovani e Rony entraram.

Na reta final da segunda etapa, o ritmo de jogo piorou. A Inter já não conseguia assustar o Palmeiras e optou por garantir o empate. Enquanto o Verdão teve uma boa chance em ótimo lançamento de Giovani para Navarro, que chegou a disputar a bola com o goleiro, mas não teve condições de finalizar. Com essa atuação fraca do ataque palmeirense, a partida ficou no pobre 0 a 0 no placar.

E agora?

Com o empate, o Palmeiras vai a 17 pontos e segue invicto no Paulistão, além de continuar como líder do Grupo C. Na próxima quarta-feira, o Verdão decide a Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, no Allianz Parque. O próximo jogo pelo estadual será no próximo domingo, em casa, contra o Guarani. FICHA TÉCNICAINTER DE LIMEIRA 0 x 0 PALMEIRASLocal: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)Data-Hora: 27/2/2022 - 16hÁrbitro: Vinicius FurlanAssistentes: Neuza Inês Back e Luiz Alberto Andrini NogueiraVAR: Daiane Muniz dos SantosPúblico: 6.502 pagantesCartões amarelos: Geovane e Celsinho (INT)Cartões vermelhos: Fulano, aos 0'/0ºT (INT)Gols: -

INTER DE LIMEIRA: Lucas Frigeri; Celsinho (Renato Cajá, aos 40'/2ºT), Rodolfo Filemon, Matheus Mancini (Xandão, aos 33'/2ºT) e Tito (Rafael Carioca, aos 40'/2ºT); Léo Duarte, Jhony Douglas, Lima e Matheus Galdezani (Diego Tavares, aos 33'/2ºT); Osman (Geovane, aos 17'/2ºT) e Ronaldo. Técnico: Vinicius Bergantin.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula (Pedro Bicalho, aos 40'/2ºT) e Zé Rafael (Atuesta, aos 16'/2ºT); Breno Lopes (Giovani, aos 24'/2ºT), Wesley (Gabriel Veron, aos 16'/2ºT), Rafael Navarro e Deyverson (Rony, aos 24'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.