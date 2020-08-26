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Com a 'benção' de Zico, Juan Alano brilha na vitória do Kashima Antlers

Meia de 23 anos revelado pelo Internacional comentou sobre a trajetória atual: 'Que seja apenas o começo de uma grande história com a camisa do Kashima'...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 17:38
Crédito: Kashima Antlers/ Divulgação
Teve brilho brasileiro na vitória do Kashima Antlers no Campeonato Japonês. O meia Juan Alano foi o nome da partida na vitória sobre o Tokyo por 2 a 1, de virada. Ele marcou justamente o gol que sacramentou o quarto resultado positivo do time. O atleta, que tem passagens por Internacional e Coritiba, chegou ao clube por um pedido especial do técnico Antônio Carlos Zago e é um dos jogadores mais elogiados por Zico, ídolo e diretor técnico do clube.
- Feliz demais em poder ajudar a equipe com gol e mais ainda pela vitória. Vinha buscando marcar há bastante tempo e hoje fui feliz. Me dá confiança para a sequência do trabalho. Que seja apenas o começo de uma grande história com a camisa do Kashima - afirmou o jogador de 23 anos de idade. A projeção de Juan Alano é de crescimento não só individual, mas também coletivo, conforme o jogador fez questão de exaltar após brilhar:
- Precisamos ter uma sequência de bons resultados para que possamos brigar na parte de cima da tabela e tenhamos confiança. Essa vitória será muito importante nesse sentido. O Zago e o Zico conversam muito com a gente sobre isso e no jogo contra o Tokyo conseguimos pôr em prática tudo aquilo que trabalhamos.
O meia fez apenas a sua 15º partida com a camisa da equipe japonesa, com três gols anotados. Cria do Internacional, ele foi um dos nomes da campanha do acesso do Coritiba na última Série B do Brasileirão.
Atualmente, o clube de Juan Alano, Zico e Antônio Carlos Zago está na décima colocação do Campeonato Japonês, com 15 pontos somados na competição.

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