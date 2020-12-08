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Com a 7 na Liberta, meia do Santos quer trilhar mesmo caminho de Sánchez: 'Uma honra'

Meia uruguaio é um dos atletas que Kevin Malthus, de 17 anos, se espelha e sonha em trilhar os mesmos passos no profissional. Ele foi inscrito na Libertadores na última segunda...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 07:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Kevin Malthus foi inscrito na Libertadores pelo Santos (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O meia Kevin Malthus, de 17 anos, teve uma segunda-feira inesquecível. O jogador foi inscrito pelo Santos na Libertadores. Ele tem atuado por três categorias diferentes no Alvinegro: sub-17, sub-20 e B.
O próximo duelo do Santos na competição continental será contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final.
Ao LANCE!, Kevin revelou a surpresa, fez autoanálise de seu trabalho e contou mais detalhes da inscrição.
- Sim! Fiquei surpreso. Me ligaram pedindo meu passaporte semana passada. Nunca imaginava que seria inscrito para um campeonato do tamanho da Libertadores. Isso mostra que meu trabalho está sendo visto e me sinto muito honrado - contou Kevin.Na Libertadores, o meia usará a camisa 7, que estava com o uruguaio Carlos Sánchez. O veterano de 35 anos, porém, se lesionou no início de outubro e voltará a jogar somente em 2021.
E Sánchez é um dos atletas que Kevin se espelha e sonha em trilhar os mesmos passos no profissional. É bom ressaltar que a armação do Santos é a principal carência do técnico Cuca, que já improvisou jogadores de ataque no setor, mas não encontrou solução.
- É uma grande honra. Reconheço o peso da camisa 7 na história do Santos e no futebol. Seria um sonho usá-la na Libertadores. O Sanchez vem sendo um nome de muito destaque com ela e a quem eu observo muito para aprender. Reconheço o quão ele é importante para o Santos. Tudo que faz e que fez antes se lesionar, como grandes jogos e lances, sempre se dedicando e principalmente, por sua liderança técnica dentro de campo - finalizou o jogador.

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