Com a 7 na Liberta, meia do Santos quer trilhar mesmo caminho de Sánchez: 'Uma honra'

Crédito: Kevin Malthus foi inscrito na Libertadores pelo Santos (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O meia Kevin Malthus, de 17 anos, teve uma segunda-feira inesquecível. O jogador foi inscrito pelo Santos na Libertadores. Ele tem atuado por três categorias diferentes no Alvinegro: sub-17, sub-20 e B.

O próximo duelo do Santos na competição continental será contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final.

Ao LANCE!, Kevin revelou a surpresa, fez autoanálise de seu trabalho e contou mais detalhes da inscrição.

- Sim! Fiquei surpreso. Me ligaram pedindo meu passaporte semana passada. Nunca imaginava que seria inscrito para um campeonato do tamanho da Libertadores. Isso mostra que meu trabalho está sendo visto e me sinto muito honrado - contou Kevin.Na Libertadores, o meia usará a camisa 7, que estava com o uruguaio Carlos Sánchez. O veterano de 35 anos, porém, se lesionou no início de outubro e voltará a jogar somente em 2021.

E Sánchez é um dos atletas que Kevin se espelha e sonha em trilhar os mesmos passos no profissional. É bom ressaltar que a armação do Santos é a principal carência do técnico Cuca, que já improvisou jogadores de ataque no setor, mas não encontrou solução.