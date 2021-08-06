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Com 4º uniforme a ser lançado, Botafogo faz processo seletivo a novo fornecedor de material esportivo

Documento divulgado pelo clube sobre os primeiros seis meses da gestão de Durcesio Mello indica que Alvinegro não vai renovar com a Kappa, atual fornecedora...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 16:41
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mudanças à vista? O Botafogo pode ter uma diferença no uniforme para a próxima temporada. Pelo menos é o que indica o documento que o próprio clube divulgou nesta sexta-feira, sobre os primeiros seis meses da gestão do presidente Durcesio Mello.
+ Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas
A planilha afirma que o Alvinegro vai lançar o quarto uniforme de cor azul, como o LANCE! havia adiantado anteriormente, até o final de agosto. Porém, o clube não confirma que haverá uma continuidade com a Kappa, atual fornecedora de material esportivo, para o futuro.Um dos pontos na aba de "negócios" é o "Novo e rigoroso processo de seleção de novo fornecedor de material esportivo em curso". Ou seja, o Botafogo conversa com possíveis novas marcas para estampar o uniforme do clube. Vale lembrar que o contrato com a Kappa é válido até o final da atual temporada.
O Botafogo diz que o possível novo acordo vai gerar luvas e garantias mínimas ao clube, além de "grande visibilidade de marca". Nenhuma empresa, contudo, é citada.
A Kappa está no Botafogo desde 2019. É a segunda passagem da marca italiana pelo clube de General Severiano.

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