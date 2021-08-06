Com 4º uniforme a ser lançado, Botafogo faz processo seletivo a novo fornecedor de material esportivo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mudanças à vista? O Botafogo pode ter uma diferença no uniforme para a próxima temporada. Pelo menos é o que indica o documento que o próprio clube divulgou nesta sexta-feira, sobre os primeiros seis meses da gestão do presidente Durcesio Mello.

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A planilha afirma que o Alvinegro vai lançar o quarto uniforme de cor azul, como o LANCE! havia adiantado anteriormente, até o final de agosto. Porém, o clube não confirma que haverá uma continuidade com a Kappa, atual fornecedora de material esportivo, para o futuro.Um dos pontos na aba de "negócios" é o "Novo e rigoroso processo de seleção de novo fornecedor de material esportivo em curso". Ou seja, o Botafogo conversa com possíveis novas marcas para estampar o uniforme do clube. Vale lembrar que o contrato com a Kappa é válido até o final da atual temporada.

O Botafogo diz que o possível novo acordo vai gerar luvas e garantias mínimas ao clube, além de "grande visibilidade de marca". Nenhuma empresa, contudo, é citada.