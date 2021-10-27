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Com 360 minutos de invencibilidade na meta, Danilo Fernandes celebra 'trabalho diário'

Arqueiro que ganhou continuidade no Bahia desde a chegada do técnico Guto Ferreira confia em recuperação da equipe para se afastar da zona de rebaixamento...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 09:30
Crédito: Danilo ao lado dos outros goleiros do elenco tricolor (Felipe Oliveira/EC Bahia
Tendo chegado com a responsabilidade de trazer segurança a meta do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes acumula números que dão um bom presságio de sua trajetória ainda inicial pelo tricolor da ordem de 360 minutos sem sofrer gols já que, nos últimos quatro confrontos, sua meta saiu ilesa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara se ter uma ideia da importância que tem a boa fase do experiente arqueiro, no período em questão ele fez 16 defesas (média de quatro por confronto) onde duas delas foram consideradas como difíceis segundo padrão estabelecido pelo 'Footstats', portal especializado em dados do futebol nacional e internacional.
Além de comemorar a marca que ganha ainda mais importância pela briga para escapar do rebaixamento no Brasileirão, Danilo entende que o plantel de Guto Ferreira reune todas as condições para engatar uma sequência de resultados que o afaste da parte baixa da tabela. Sequência essa que pode ser iniciada nesta quarta-feira (27) com a partida na Arena Fonte Nova diante do Ceará, às 19h (de Brasília).
- Feliz com essa sequência e de poder estar contribuindo para o clube. Vamos brigar rodada a rodada para nos afastarmos da zona de rebaixamento da tabela e colocar o Bahia no topo onde é o lugar dele. Desde que cheguei fui muito bem recebido por todos, estou muito feliz aqui e temos um grupo muito qualificado e motivado para darmos o melhor para o torcedor - avaliou Danilo Fernandes.

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