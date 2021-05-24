Com 172 gols em 2019, promissor atacante volta ao Flamengo e assina contrato: 'Sou grato'

Nascido em Iguatu, município do Ceará, David Viana assinou contrato de formação com duração de três anos e passará a integrar o sub-15 do Flamengo. O atacante de 14 anos roubou a cena em 2019, quando marcou 172 gols no total, sendo 107 no campo e 65, no futsal. - Sou grato ao Flamengo por tudo e espero poder contribuir com a equipe fazendo muitos gols. O Flamengo está crescendo a cada dia, tem uma estrutura que está entre as melhores do mundo, e certamente é a melhor do Brasil - disse David, que assinou o contrato ao lado de familiares e de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro.
- A gente fica muito feliz que ele tenha voltado pra casa. É um reflexo do bom trabalho que tem sido feito com a garotada. Desejamos todo o sucesso do mundo ao David. E estamos aqui para ajudar a desenvolver todo o potencial dele e, consequentemente, trazer muitas conquistas para a Nação - falou Victor Zanelli, vice-presidente de base do Flamengo.
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No início do ano passado, David chegou a deixar o Flamengo para defender o Corinthians, justificando ser uma opção tomada em consenso junto à família. O atleta já havia jogado nas categorias de base do Rubro-Negro entre 2018 e 20.