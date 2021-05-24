Com 172 gols em 2019, promissor atacante volta ao Flamengo e assina contrato: 'Sou grato'

Nascido em Iguatu, município do Ceará, David Viana assinou contrato de formação com duração de três anos e passará a integrar o sub-15 do Flamengo. O atacante de 14 anos roubou a cena em 2019, quando marcou 172 gols no total, sendo 107 no campo e 65, no futsal. - Sou grato ao Flamengo por tudo e espero poder contribuir com a equipe fazendo muitos gols. O Flamengo está crescendo a cada dia, tem uma estrutura que está entre as melhores do mundo, e certamente é a melhor do Brasil - disse David, que assinou o contrato ao lado de familiares e de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro.