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Com 15 anos, Rayan comemora seu primeiro gol pelo Sub-20 do Vasco: 'Eu estreio com confiança'

Meninos da Colina estrearam com uma goleada por 5 a 1 sobre o Lagarto, de Sergipe, em Santana de Paranaíba. O jovem mostrou personalidade e sacramentou a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 15:28

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:28

A goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Lagarto (SE) na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi marcante para um jogador. Trata-se de Rayan, que com apenas 15 anos, balançou a rede em sua primeira partida pela equipe Sub-20 do Gigante da Colina. Na saída de campo, o jovem comemorou o feito e disse que atua sempre da mesma forma seja qual categoria estiver. - Eu estreio com confiança no sub-15, 17, no 20. Eu jogo meu jogo sempre, não importa a categoria. Eu jogo do mesmo jeito, mesma coisa - afirmou o jovem atleta vascaíno, e emendou:
- Igor Guerra celebra estreia do Vasco com goleada na Copinha: 'Exaltar o comprometimento dos atletas'
- A gente quer mostrar nosso futebol. Viemos do banco e sempre procuramos fazer o gol - completou.
Rayan começou a partida no banco de reservas, mas na segunda etapa o técnico Igor Guerra promoveu a estreia do menino. Com personalidade, ele marcou o gol que sacramentou a goleada cruz-maltina e colocou os cariocas na liderança do Grupo 24 da Copinha.
- Elenco esfacelado: Vasco tem apenas 13 jogadores de linha disponíveis. Confira quais são!
Além dele, Figueiredo (2), Vinícius e Juan também marcaram na convincente estreia do Vasco. O próximo compromisso dos Meninos da Colina está marcado para o dia 8, às 14h, contra o Rio Claro, também em Santana de Paranaíba. A equipe tem 3 pontos ao lado do SKA Brasil, que derrotou o Rio Claro por 3 a 0, também nesta quarta-feira.
Crédito: RayanmarcouoseuprimeirogolpelaequipeSub-20doVasconagoleadasobreoLagarto(SE(Reprodução/Twitter)

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