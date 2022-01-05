Com 15 anos, Rayan comemora seu primeiro gol pelo Sub-20 do Vasco: 'Eu estreio com confiança'

A goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Lagarto (SE) na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi marcante para um jogador. Trata-se de Rayan, que com apenas 15 anos, balançou a rede em sua primeira partida pela equipe Sub-20 do Gigante da Colina. Na saída de campo, o jovem comemorou o feito e disse que atua sempre da mesma forma seja qual categoria estiver. - Eu estreio com confiança no sub-15, 17, no 20. Eu jogo meu jogo sempre, não importa a categoria. Eu jogo do mesmo jeito, mesma coisa - afirmou o jovem atleta vascaíno, e emendou:

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- A gente quer mostrar nosso futebol. Viemos do banco e sempre procuramos fazer o gol - completou.

Rayan começou a partida no banco de reservas, mas na segunda etapa o técnico Igor Guerra promoveu a estreia do menino. Com personalidade, ele marcou o gol que sacramentou a goleada cruz-maltina e colocou os cariocas na liderança do Grupo 24 da Copinha.

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Além dele, Figueiredo (2), Vinícius e Juan também marcaram na convincente estreia do Vasco. O próximo compromisso dos Meninos da Colina está marcado para o dia 8, às 14h, contra o Rio Claro, também em Santana de Paranaíba. A equipe tem 3 pontos ao lado do SKA Brasil, que derrotou o Rio Claro por 3 a 0, também nesta quarta-feira.