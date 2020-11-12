Com 14 anos, Luis Guilherme estreia no Sub-17 do Palmeiras: 'Realização de mais um sonho'

Crédito: Jhony Filho/Agif

O Palmeiras Sub-17 venceu, na última terça-feira (10), o Bahia, por 3 a 1, pelo Brasileirão da categoria. A partida marcou a estreia do meia-atacante Luis Guilherme, promessa palestrina de apenas 14 anos.

​O jogador foi contratado pelo Palmeiras em 2017, quando tinha apenas 11 anos de idade. Desde então, o meia colecionou títulos, vencendo o Paulistão em três categorias diferentes - Sub-11, Sub.13 e Sub 15 - e sendo artilheiro de diferentes torneios, como a Copa PUMA Toreros Sub-13, em 2019, na qual o jovem marcou 41 gols em seis partidas.​Em sua estreia pelo Sub-17, Luis Guilherme deu uma assistência e, após a partida, comemorou o seu desempenho e o início desta nova etapa em sua carreira.

​- Fiquei muito feliz pela minha estreia, ainda mais com vitória da nossa equipe. Pude ajudar com assistência e pela primeira vez no sub-17, o que é a realização de mais um sonho. Só tenho a agradecer a Deus, minha família e a todo meu staff por tudo que tem acontecendo na minha vida.