Com 100% no Flamengo, Renato é o segundo técnico com mais vitórias na história da Libertadores; veja ranking

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além da classificação para as quartas de final da Libertadores, a goleada do Flamengo sobre o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, teve um outro significado especial para Renato Gaúcho. O técnico chegou à marca de 46 vitórias e se igualou ao uruguaio Luis Alberto Cubilla como o segundo treinador com mais triunfos na história da competição.

+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresCom 100% de aproveitamento desde que chegou ao Flamengo, Renato também se aproximou do líder do ranking, o colombiano Gabriel Uribe, que tem 49 vitórias. O brasileiro pode assumir a primeira posição de forma isolada ainda nesta edição, basta vencer quatro partidas.

Vale lembrar que Renato Gaúcho acumula boas participações na Libertadores, com destaque para o titulo com o Grêmio, em 2017, e o vice-campeonato com o Fluminense, em 2008.

Garantido nas quartas de fina, o treinador e o elenco do Flamengo voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Maracanã, em busca de se aproximar do G-4. Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o clube ocupa a sexta posição na tabela.

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