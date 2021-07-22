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Com 100% no Flamengo, Renato é o segundo técnico com mais vitórias na história da Libertadores; veja ranking

Com goleada sobre o Defensa y Justicia, treinador se iguala ao uruguaio Luis Alberto Cubilla, com 46 vitórias. Líder é o colombiano Gabriel Uribe, com 49 
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Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da classificação para as quartas de final da Libertadores, a goleada do Flamengo sobre o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, teve um outro significado especial para Renato Gaúcho. O técnico chegou à marca de 46 vitórias e se igualou ao uruguaio Luis Alberto Cubilla como o segundo treinador com mais triunfos na história da competição.
+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresCom 100% de aproveitamento desde que chegou ao Flamengo, Renato também se aproximou do líder do ranking, o colombiano Gabriel Uribe, que tem 49 vitórias. O brasileiro pode assumir a primeira posição de forma isolada ainda nesta edição, basta vencer quatro partidas.
Vale lembrar que Renato Gaúcho acumula boas participações na Libertadores, com destaque para o titulo com o Grêmio, em 2017, e o vice-campeonato com o Fluminense, em 2008.
Garantido nas quartas de fina, o treinador e o elenco do Flamengo voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Maracanã, em busca de se aproximar do G-4. Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o clube ocupa a sexta posição na tabela.
+ Renato celebra vitória e revela atenção especial a Michael e Vitinho: 'Gosto de passar confiança'Veja a lista de treinadores com mais vitórias na Libertadores:
1. Gabriel Uribe - 492. Renato Gaúcho - 463. Luis Alberto Cubilla - 464. Gastón Máspoli - 445. Carlos Bianchi - 446. Luiz Felipe Scolari - 427. Marcelo Gallardo - 398. Edgardo Bauza - 389. Miguel Ángel Russo - 3710. Muricy Ramalho - 3711. Vanderlei Luxemburgo - 3712. Cuca - 3713. Tite - 36

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