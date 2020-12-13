Com 100% de aproveitamento em pênaltis, Raphael Veiga entra no top-5 de artilheiros do Allianz Parque

O meia Raphael Veiga vive uma grande fase com a camisa do Palmeiras, marcando gols e se firmando como principal batedor de pênaltis da equipe. Com mais uma bola na rede, dessa vez sobre o Bahia, o jogador assumiu a vice-artilharia da equipe na temporada, com 15 gols, e entrou no Top-5 de atletas com mais gols no Allianz Parque.
O camisa 23 chegou ao Verdão em 2017, mas demorou para se firmar na equipe, sendo, inclusive, emprestado ao Athletico Paranaense em 2018. Desde a sua volta, porém, o jogador marcou 20 vezes pelo Alviverde, sendo 15 neste ano, quando ganhou sequência na equipe titular.
No bom momento que vive, um dos pontos de maior destaque é a precisão nos tiros penais. Em seis cobranças (contra Athletico, Godoy Cruz, Fluminense, Ceará, Santos e Bahia), o meia correu pro abraço em todas as oportunidades, sendo quatro no estádio palestrino.
Com isso, o jogador chegou a 12 tentos no Allianz Parque, passando Gabriel Jesus, Cristado e Bruno Henrique, que anotaram 11, e entrou para o Top 5 de artilheiros do estádio. A lista conta, também, com Rafael Marques (12), Deyverson (13), Borja (19), Willian (21) e Dudu (33).
Raphael Veiga tentará manter a fase artilheira no próximo embate do Palmeiras, contra o Libertad, na terça-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque. O confronto será o segundo das quartas de final da Libertadores e o Verdão, por ter anotado um gol fora de casa, passa à semifinal caso o jogo termine em 0 a 0.