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futebol

Com 10 titulares certos, Santos vê briga por uma vaga na decisão

Peixe tem um vaga aberta no meio-campo para o jogo contra o Boca Juniors nesta quarta...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 09:00
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos tem 10 titulares praticamente confirmados para o duelo decisivo contra o Boca Juniors nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores da América. O goleiro, a linha defensiva, dois homens de meio e três de ataque já são conhecidos dos torcedores, mas Cuca deixa uma vaga em aberto.O Santos deve ter em campo: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Diego Pituca, Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Lucas Braga e Sandry brigam pela última vaga. Se o atacante jogar, Soteldo é deslocado para o meio de campo. Cuca citou os dois ao falar sobre o desgaste na última entrevista coletiva.- Fortalecemos a equipe no decorrer do jogo sem trazer um desgaste. Kaio Jorge e Diego Pituca jogaram 38 minutos, não terão grande desgaste. Teriam se tivessem jogado o dobro. Alison meia hora. Luan e Pará, 25. Sandry e Lucas Braga jogaram o tempo todo, mas são jovens e têm recuperação mais rápida", completou.
No jogo na Bombonera, Lucas Braga começou como titular e o treinador tinha indicado os motivos no jogo anterior a viagem para a Argentina, também em entrevista coletiva.
- Sabemos que Boca tem muita força pelo lado do campo. Jogadores foram bem contra o Grêmio, como o Lucas Braga. Um dos melhores da partida pelo lado. Compete, deixa time encorpado. Temos que pensar no melhor. O melhor às vezes é ter boas opções no banco. Vamos pensar bem, estudar bem como joga o Boca. "Estrategear" e fazer grande partida.
Contra o Boca Juniors, o Santos precisa vencer para avançar, depois de empatar em 0 a 0, em La Bombonera. Os argentinos passam com vitória ou qualquer empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O jogo será nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro.

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