Com 1 milhão de contas, Flamengo anuncia novidades no banco digital, e VP celebra: 'Estamos orgulhosos'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Fruto de uma parceria estratégica com o patrocinador master, o banco digital do Flamengo bateu a marca de 1 milhão de clientes nesta quarta-feira. Em menos de um ano de existência, o NAÇÃO BRB FLA está presente em 4.555 dos municípios brasileiros e em 39 países. Nesta quinta, o número de clientes foi celebrado por ambas as partes.

+ Garotos do Ninho: Flamengo chega a 20 jogadores da base usados na temporada; veja lista- A Nação Rubro-Negra é fantástica e, mais uma vez, mostra sua força. Estamos muito orgulhosos da marca de 1 milhão de contas no nosso Nação BRB FLA e convidamos todos os flamenguistas a entrarem para este time, aproveitando todas as vantagens e comodidade de ser um cliente BRB - comemorou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

- A marca de 1 milhão de clientes, em menos de 12 meses, mostra a força e o engajamento da torcida do Flamengo, e nos dá ainda mais responsabilidade de oferecer um banco digital, cada vez mais, moderno e completo. Estamos felizes em poder oferecer aos clientes produtos e serviços exclusivos e vamos seguir em processo contínuo de aperfeiçoamento, garantindo as melhores experiências - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

+ Classificação na Copa do Brasil faz Flamengo ultrapassar R$ 29 milhões em premiação na temporada Agora, o banco digital mira aumentar ainda mais o alcance e anunciou uma novidade: uma nova versão do aplicativo será disponibilizada nos próximos dias com o objetivo de tornar o app mais intuitivo e funcional.

A nova versão do aplicativo estará disponível nas lojas iOS e Android, e foi redesenhada para oferecer uma melhor experiência aos clientes. Elaborado tendo como parâmetro as novas tendências do mercado financeiro, o novo app focou nas melhorias de processo de abertura de conta, identidade mais conectada com o Flamengo e fraseologia humanizada.

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