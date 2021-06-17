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Com 1 milhão de contas, Flamengo anuncia novidades no banco digital, e VP celebra: 'Estamos orgulhosos'

Fruto da parceria com o patrocinador master, Nação BRB FLA vai ganhar nova versão de app, mais intuitivo e funcional, nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 19:20

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 19:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fruto de uma parceria estratégica com o patrocinador master, o banco digital do Flamengo bateu a marca de 1 milhão de clientes nesta quarta-feira. Em menos de um ano de existência, o NAÇÃO BRB FLA está presente em 4.555 dos municípios brasileiros e em 39 países. Nesta quinta, o número de clientes foi celebrado por ambas as partes.
+ Garotos do Ninho: Flamengo chega a 20 jogadores da base usados na temporada; veja lista- A Nação Rubro-Negra é fantástica e, mais uma vez, mostra sua força. Estamos muito orgulhosos da marca de 1 milhão de contas no nosso Nação BRB FLA e convidamos todos os flamenguistas a entrarem para este time, aproveitando todas as vantagens e comodidade de ser um cliente BRB - comemorou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.
- A marca de 1 milhão de clientes, em menos de 12 meses, mostra a força e o engajamento da torcida do Flamengo, e nos dá ainda mais responsabilidade de oferecer um banco digital, cada vez mais, moderno e completo. Estamos felizes em poder oferecer aos clientes produtos e serviços exclusivos e vamos seguir em processo contínuo de aperfeiçoamento, garantindo as melhores experiências - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
+ Classificação na Copa do Brasil faz Flamengo ultrapassar R$ 29 milhões em premiação na temporada Agora, o banco digital mira aumentar ainda mais o alcance e anunciou uma novidade: uma nova versão do aplicativo será disponibilizada nos próximos dias com o objetivo de tornar o app mais intuitivo e funcional.
A nova versão do aplicativo estará disponível nas lojas iOS e Android, e foi redesenhada para oferecer uma melhor experiência aos clientes. Elaborado tendo como parâmetro as novas tendências do mercado financeiro, o novo app focou nas melhorias de processo de abertura de conta, identidade mais conectada com o Flamengo e fraseologia humanizada.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Ao visualizar o app, o cliente já identifica o escudo do Mais Querido com uma mensagem customizada, estreitando o engajamento com a torcida. Com base nas análises de utilização do app, as funções mais utilizadas, como extrato, PIX, pagamentos, transferências, seguros e investimentos, foram fixadas na primeira tela do aplicativo.

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