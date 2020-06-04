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COLUNA DE VÍDEO: Os recordes que Fred ainda pode alcançar no Tricolor

Anunciado no fim de semana, centroavante tem recordes nas Laranjeiras, mas ainda pode buscar outras marcas na segunda passagem. Blogueiro lista os desafios pela frente...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 14:30

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:30

O retorno de Fred ao Fluminense animou os torcedores. Com conquistas marcantes pelas Laranjeiras, o ídolo, que ostenta alguns recordes no Tricolor, assinou contrato até 2022 e terá novas marcas para perseguir nesta segunda passagem. O blogueiro do LANCE! André Schmidt mostra quais são as novas metas para o camisa 9. Assista ao vídeo acima.Fred pode bater novos recordes (Foto: Miguel Schincariol/Lancepress!)E MAIS:'Tour do Fred': veja imagens da viagem de bicicleta até o CT do FluChegada de Fred gera mais de R$ 800 mil ao FluminenseCiclistas profissionais comentam desafio de Fred E MAIS:

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