COLUNA DE VÍDEO: Os recordes que Fred ainda pode alcançar no Tricolor

O retorno de Fred ao Fluminense animou os torcedores. Com conquistas marcantes pelas Laranjeiras, o ídolo, que ostenta alguns recordes no Tricolor, assinou contrato até 2022 e terá novas marcas para perseguir nesta segunda passagem. O blogueiro do LANCE! André Schmidt mostra quais são as novas metas para o camisa 9. Assista ao vídeo acima.Fred pode bater novos recordes (Foto: Miguel Schincariol/Lancepress!)E MAIS:'Tour do Fred': veja imagens da viagem de bicicleta até o CT do FluChegada de Fred gera mais de R$ 800 mil ao FluminenseCiclistas profissionais comentam desafio de Fred E MAIS: