COLUNA DE VÍDEO: O sucesso do jovem ex-Vasco no futebol europeu

Vendido ao FC Midtjylland no segundo semestre de 2018, a joia vascaína Evander vem mostrando todo seu talento no futebol dinamarquês. Prova disso é a cobiça de outros clubes da Europa que estão de olho no jogador. O blogueiro André Schmidt, do Blog do Garone, analisa o início arrasador de Evander no futebol do Velho Continente. Assista ao vídeo.(Foto: Divulgação)E MAIS:Com Evander entre os destaques, Dinamarquês voltará essa semanaBlog do Garone: Afinal, quanto o Vasco recebeu por Evander? E MAIS: