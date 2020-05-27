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COLUNA DE VÍDEO: O sucesso do jovem ex-Vasco no futebol europeu

Blogueiro do LANCE! fala sobre os ótimos números de Evander na Dinamarca...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 14:42

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 14:42

Vendido ao FC Midtjylland no segundo semestre de 2018, a joia vascaína Evander vem mostrando todo seu talento no futebol dinamarquês. Prova disso é a cobiça de outros clubes da Europa que estão de olho no jogador. O blogueiro André Schmidt, do Blog do Garone, analisa o início arrasador de Evander no futebol do Velho Continente. Assista ao vídeo.(Foto: Divulgação)E MAIS:Com Evander entre os destaques, Dinamarquês voltará essa semanaBlog do Garone: Afinal, quanto o Vasco recebeu por Evander? E MAIS:

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