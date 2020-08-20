COLUNA DE VÍDEO: 'nó tático' de Autuori em Sampaoli? Veja análise da vitória do Botafogo sobre o Galo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em grande estilo! O Botafogo ousou e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Diante do então líder e invicto Atlético-MG, triunfo por 2 a 1, com gols de Luiz Fernando e Caio Alexandre. Mais do que os três pontos, a atuação do Alvinegro no Estádio Nilton Santos trouxe moral para Paulo Autuori, que saiu em alta com a estratégia adotada.

Com cinco mudanças no time titular em relação ao time que empatou com o Fortaleza no fim de semana passou, o Botafogo teve o contra-ataque como principal aliado no Nilton Santos. Os movimentos, contudo, foram ensaiados para aproveitar as principais deficiências do Atlético-MG.

Sergio Santana, setorista do Botafogo no LANCE!, analisou a atuação do Botafogo. O vídeo está disponível no canal do L! no YouTube. Confira abaixo!