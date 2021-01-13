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COLUNA DE VÍDEO: L! analisa motivos para a má fase do Flamengo

Com Rogério Ceni pressionado, Rubro-Negro foi derrotado pela segunda vez consecutiva no último fim de semana; setorista do LANCE! opinou sobre fatores que pesam na turbulência...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 09:10
A pressão em cima de Rogério Ceni acentuou após a segunda derrota consecutiva do Flamengo, no último domingo, quando a equipe rubro-negra foi derrotada por 2 a 0, no Maracanã e pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando fragilidades foram expostas. O LANCE! apontou fatores que podem estar pesando para má fase através de Lazlo Dalfovo, setorista do clube. Confira no vídeo acima.
SITUAÇÃO NA TABELA
O elenco rubro-negro se reapresentou no CT na última terça, dois dias após a derrota para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

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