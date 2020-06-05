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COLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma das melhores contratações da temporada'

Editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisa o retorno do atacante Fred ao Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 19:25

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:25

Após completar os 600 km do desafio de bicicleta, o atacante Fred chegou ao Fluminense na manhã de sexta-feira, dia 5 de junho. Ao lado do presidente do Flu, o atacante assinou contrato válido até o dia 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do clube tricolor. Para Carlos Vieira, editor do L!, a contratação do artilheiro é um tiro certeiro. Veja a análise completa no vídeo acima!Fred de volta ao Flu (Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC)E MAIS:Emoção, assinatura de contrato e taças: veja a chegada de Fred ao Fluminense em 15 imagensFred aparece no BID e pode reestrear pelo Fluminense quando jogos voltaremFerj x Fluminense: entenda o racha e as consequências se o clube não jogar o Carioca E MAIS:

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