COLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma das melhores contratações da temporada'

Após completar os 600 km do desafio de bicicleta, o atacante Fred chegou ao Fluminense na manhã de sexta-feira, dia 5 de junho. Ao lado do presidente do Flu, o atacante assinou contrato válido até o dia 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do clube tricolor. Para Carlos Vieira, editor do L!, a contratação do artilheiro é um tiro certeiro. Veja a análise completa no vídeo acima!Fred de volta ao Flu (Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC)E MAIS:Emoção, assinatura de contrato e taças: veja a chegada de Fred ao Fluminense em 15 imagensFred aparece no BID e pode reestrear pelo Fluminense quando jogos voltaremFerj x Fluminense: entenda o racha e as consequências se o clube não jogar o Carioca E MAIS: