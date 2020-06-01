COLUNA DE VÍDEO: Entenda como Lautaro Martínez deve mexer com o mercado europeu

Após recusar nova oferta de contrato da Inter de Milão, o futuro de Lautaro Martínez parece estar mais distante da Itália. Dentre os clubes que já manifestaram o desejo de contar com o argentino, o Barcelona aparece como o favorito para contratar o atacante. Contudo, esta negociação deve mexer com o ataque de vários clubes da Europa. Carlos Alberto Vieira, editor do LANCE!, analisa o "jogo de xadrez" que esta transferência pode causar no continente europeu. Assista ao vídeo acima!Lautaro pode aparecer no Barcelona na próxima temporada ( AFP)E MAIS:Felipe Neto exclui comentários sobre luta antirracista, mas cobra Neymar por posicionamento do craqueFox Sports altera programação e investe em programas ao vivoReprise do Palmeiras perde para Eliana em audiência; Flu lidera no Rio E MAIS: