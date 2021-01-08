Colecionando recordes no Palmeiras, Weverton diz querer deixar o ‘nome marcado na história’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras vive um grande momento na temporada, principalmente no setor defensivo, e um dos grandes responsáveis por isso é o goleiro Weverton, que, além do ótimo desempenho, coleciona recordes com a camisa alviverde.

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O dono da meta alviverde chegou ao Verdão em 2018 e, desde então, entrou em campo 145 vezes, sendo o décimo goleiro com mais jogos na história do clube e, com isso, ultrapassando, com 59 partidas, o lendário Oberdan Cattani na lista dos arqueiros que mais atuaram no estádio do Maior Campeão Nacional (Palestra Itália e/ou Allianz Parque).

– Fico feliz em atingir marcas importantes com essa camisa. O palmeiras me deu essa oportunidade e sempre vou lutar dentro de campo para compensar a confiança da direção, meus companheiros e da torcida – afirmou Weverton.Além disso, o bom desempenho do camisa 21 é refletido nos números, dado que ele tem a terceira menor média de gols sofridos da história do clube (0,63) e igualou a marca de Velloso, nos anos entre 1995 e 1997, ao contabilizar, em três temporadas consecutivas, ao menos 20 confrontos sem ser superado pelo adversário.

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O goleiro foi, também, fundamental na conquista de dois títulos pelo Maior Campeão Nacional e afirmou querer deixar o nome na história do clube através dessas conquistas.

– O dia que parar de jogar e olhar para minha carreira quero poder ter ficado marcado na história desse clube gigante, mas para isso sei que não são apenas recordes pessoais, mas também títulos, e é por isso que treino cada dia. Buscando dar meu melhor em campo para poder conquistar títulos para essa torcida fantástica.