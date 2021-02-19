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Coincidências com 2009 animam torcida do Flamengo antes de duelo decisivo contra o Inter; veja a lista

Assim como na campanha do Hexa, Rubro-Negro chega na 37ª rodada com chance de liderar o Brasileirão pela primeira vez e com desfalque por motivo inusitado...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 13:00

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Crédito: Divulgação
Para os torcedores do Flamengo supersticiosos, a comparação com o ano de 2009 vem servindo como motivo de satisfação antes do duelo contra o Inter, neste domingo, no Maracanã. A duas rodadas do fim do Brasileirão, o Rubro-Negro tem algumas semelhanças com a vitoriosa campanha na edição de 2009, que aumentam as esperanças da torcida na conquista do título nacional.
+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosA primeira coincidência está relacionada à possibilidade de assumir a liderança pela primeira vez na 37ª rodada. Assim como ocorreu em 2009, o Flamengo não liderou o Brasileirão nas 36 primeiras rodadas e assumirá a ponta da tabela em caso de vitória sobre o Inter, no domingo. Na penúltima rodada da campanha do Hexa, o Rubro-Negro venceu o Corinthians e contou com a derrota do São Paulo para o Goiás para chegar à rodada final com vantagem.
Para chegar à 37ª rodada com essa possibilidade, o Flamengo contou com uma grande arrancada na reta final do Brasileirão. Em 2009, a equipe comandada por Andrade fez 40 pontos de 51 possíveis a partir da 22ª rodada. No mesmo período, o time comandado por Rogério Ceni fez um pouco menos (38 pontos de 51), mas cresceu nas últimas semanas: conquistou 19 dos últimos 24 pontos disputados.
+ Simule os resultados da reta final do Brasileirão
A coincidência mais recente, por outro lado, não é tão agradável e envolve desfalques por episódios inusitados. Nesta quinta-feira, Willian Arão sofreu um acidente no banheiro do Ninho do Urubu e fraturou o dedo do pé direito. Dessa forma, deve ser baixa para a equipe no duelo decisivo da 37ª rodada. Em 2009, Adriano queimou o pé esquerdo em uma lâmpada e ficou de fora da partida contra o Corinthians.
Diante dessas coincidências, a torcida do Flamengo espera os capítulos finais para ver se o filme se repete onze anos depois. Dependendo apenas de si, o Rubro-Negro busca vencer Inter e São Paulo na rodadas finais para garantir o título do Brasileirão. Caso isso ocorra, há grandes chances do Colorado acabar na vice-liderança e o Tricolor paulista na terceira posição. Assim como em 2009.

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