Coimbra x Cruzeiro. Onde assistir. Prováveis times e desfalques

Coimbra e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, quarta colocada, com 11 pontos, tenta se manter no G4 e ainda subir de posição. O time de Contagem, na Grande BH, está na 11ª posição, com cinco pontos, e luta pelo segundo ano seguido para não ser rebaixado. O técnico Eugênio Souza trabalhar para achar um novo jeito de jogar que mantenha a equipe na elite estadual. Já Felipe Conceição terá uma volta e uma ausência. Manoel não poderá jogar, pois está suspenso, enquanto Alan Ruschel retorna após cumprir suspensão e briga por uma vaga com Matheus Pereira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​COIMBRA X CRUZEIRO Data: 4 de abril de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques BorgesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM COIMBRA (Técnico: Eugênio Souza)​Jori, Filipi Sousa, Augusto, Carciano e Hipólito, Thomas; Rafhael Lucas, Kauê e Marquinho; Igor Oliveira e Guilherme Santos. Desfalques: sem desfalque