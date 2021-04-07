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futebol

Coimbra x Cruzeiro. Onde assistir. Prováveis times e desfalques

A Raposa quer subir na tabela, enquanto a Águia de Contagem tenta sair da zona do rebaixamento no Campeonato Mineiro...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 22:20

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 22:20
Crédito: Em 2020, o Time de Contagem derrotou a Raposa no Estádio do Horto-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
Coimbra e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, quarta colocada, com 11 pontos, tenta se manter no G4 e ainda subir de posição. O time de Contagem, na Grande BH, está na 11ª posição, com cinco pontos, e luta pelo segundo ano seguido para não ser rebaixado. O técnico Eugênio Souza trabalhar para achar um novo jeito de jogar que mantenha a equipe na elite estadual. Já Felipe Conceição terá uma volta e uma ausência. Manoel não poderá jogar, pois está suspenso, enquanto Alan Ruschel retorna após cumprir suspensão e briga por uma vaga com Matheus Pereira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​COIMBRA X CRUZEIRO Data: 4 de abril de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques BorgesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM COIMBRA (Técnico: Eugênio Souza)​Jori, Filipi Sousa, Augusto, Carciano e Hipólito, Thomas; Rafhael Lucas, Kauê e Marquinho; Igor Oliveira e Guilherme Santos. Desfalques: sem desfalque
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)
Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira(Alan Ruschel); Adriano, Matheus Barbosa(Rômulo) e Marcinho(Claudinho); Bruno José, Airton(Felipe Augusto,) e Rafael Sobis
Desfalques: Manoel(suspenso), Eduardo Brock(lesionado),

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