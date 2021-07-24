Coimbra vira 'exportador de pé de obra' e empresta cinco atletas para o futebol europeu

Os meio-campistas Klysman e Rafael Freitas, os atacantes Ribeiro e Eduardo e o lateral-direito Valdir jogarão a temporada 2021/22 pelo Sub-23 do Leixões, clube profissional de Portugal. O atacante Eduardo, de 22 anos, é um grande exemplo de como o departamento de futebol da Águia Metropolitana busca trabalhar. O atleta chegou ao Clube em 2016 e realizou praticamente toda a sua base no Coimbra. Subiu para o profissional em 2019 e teve oportunidade de atuar na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Agora está preparado para mais uma etapa de evolução em sua carreira. -Estou aqui há bastante tempo e sempre trabalhei pensando em voos maiores. Essa experiência que irei ter vai ser um sonho realizado e uma grande oportunidade. Sempre pensei em jogar na Europa, mas nunca havia aparecido uma oportunidade, e agora que apareceu tenho que agarrar com todas as forças- disse. O meio-campista Rafael Freitas, de 21 anos, é uma das grandes revelações do Grande Time de Contagem. Despertou interesse no Corinthians e teve a oportunidade de atuar por empréstimo pelo clube paulista, onde fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2019. Voltou ao Coimbra para ajudar o Clube na primeira divisão do Estadual e agora poderá mostrar seu futebol em Portugal.-Sou muito grato ao Corinthians por ter aberto as portas pra que eu pudesse realizar um sonho que era vestir essa camisa pesada do futebol brasileiro e ainda disputar uma Copa São Paulo, que sempre tive como plano de carreira. Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade que terei na Europa. É a realização de mais um sonho e um importante passo em direção aos meus objetivos profissionais. Espero chegar bem e preparado para essa oportunidade e poder usufruir da melhor maneira possível- contou. Artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-20, em 2019, o centroavante Ribeiro, de 22 anos, é mais um atleta revelado pelo Coimbra e que agora poderá desenvolver seu futebol na Europa. -Preparado sim para novas oportunidades. Creio que vai ser uma experiência muito importante para minha carreira, acima de tudo sabendo que posso mudar minha trajetória profissional. Estou realizando um sonho de jogar na Europa. O Coimbra fez parte da minha formação, desde que cheguei evolui bastante, consegui ser artilheiro do time no meu primeiro ano aqui no Sub-20, em 2018, e artilheiro geral do Estadual Sub-20, em 2019. Hoje no profissional me sinto bem mais maduro e, claro, tudo isso devo ao Coimbra e a todos os funcionários que me fizeram evoluir- revelou. O lateral-direito Valdir, de 21 anos, foi descoberto no norte do país e já tem importantes experiências em seu currículo, tendo jogado como profissional nos últimos dois anos no Coimbra e no Cruzeiro, respectivamente. -Jogar na Europa significa muito para mim pelo simples fato de eu ter saído do Pará, onde todos sabem que há uma dificuldade enorme de poder receber uma oportunidade. Sou muito grato ao Coimbra. É um sonho jogar fora do Brasil. Espero crescer profissionalmente, ter uma boa temporada e, acima de tudo, dar orgulho àqueles que me apoiam sempre-disse. O meia Klysman, de 22 anos, é um dos jogadores mais talentosos de toda a sua geração em Minas Gerais. Teve boas atuações na primeira divisão do Estadual esse ano, tendo marcado um dos mais belos gols do torneio. Nascido e criado em Contagem, ele já conseguiu o feito de defender o time da sua cidade na mais importante competição de futebol mineiro. Agora, ele poderá dar um salto na sua carreira e mostrar o seu valor na Europa. -Que jogador nunca sonhou em um dia jogar na Europa? Comigo não é diferente. Passava pela minha cabeça, mas sabia que não seria fácil. Essa oportunidade representa a realização de mais um sonho. O primeiro eu já conquistei que foi ter me tornado um jogador de futebol profissional. Fico muito feliz de dar mais esse passo na minha carreira- ponderou.