Coimbra usa quadro de Tarsila do Amaral, Operários, para divulgar elenco do clube para 2021

O Coimbra fechou mais três reforços pontuais para o Campeonato Mineiro 2021. Depois de se sagrar campeão brasileiro da Série C atuando pelo Vila Nova-GO, o centroavante Rafhael Lucas, de 28 anos, é um dos contratados. O outro é o zagueiro Augusto, de 23 anos, que ajudou o Juventude-RS a subir para a Série A do Brasileirão na temporada passada. Por fim, o experiente meia Marquinho, de 31 anos, que fez boas temporadas em divisões nacionais nos últimos anos no Ituano-SP e no Sport-PE. Anteriormente, o clube já havia anunciado outras quatro contratações: o lateral-direito Filipi Sousa, o atacante Francis e os goleiros Luiz Felipe e Gustavo Abdo. Os reforços se juntam ao restante do elenco formado pela base campeã dos campeonatos mineiros da segunda e terceira divisão, em 2019 e 2018, respectivamente. Assim como nas últimas três temporadas, o técnico Diogo Giacomini comandará o Coimbra em um campeonato estadual. Para 2021, o grande objetivo do time de Contagem é uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube fez uma alusão ao quadro “Operários”, de Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro, para mostrar as caras do elenco de 2021. Veja na imagem acima. Clube formador​O Coimbra Sports tem como seu objetivo principal o trabalho de formação de atletas e a prova disso é que o elenco profissional de 2021 terá 12 jogadores revelados pela categoria de base. São eles: os atacantes Igor Oliveira, Eduardo, Ribeiro e Leonardo, os meias Rafael Freitas, Lima e Klysman, o volante Bruno Ribeiro, os laterais-direito Valdir e Maurício e os zagueiros Renan e Ryan. A média de idade do elenco coimbrano é de 21 anos. Confira a ficha técnica dos três últimos reforços​Rafhael Lucas Oliveira da SilvaPosição: AtacanteAltura: 1,75 mPeso: 68 kgData de Nascimento: 30/11/1992Naturalidade: Curitiba (PR)Clubes: Coritiba (2015), Goiás (2016), Fortaleza (2016), Mirassol (2017), Paraná (2017), Inter de Lages (2018), Coritiba (2018), Jaguares de Córdoba-COL (2018 e 2019), Anapolina (2020), Santo André (2020), Vila Nova-GO (2020), Coimbra (Atual).