Coimbra usa quadro de Tarsila do Amaral, Operários, para divulgar elenco do clube para 2021

O Coimbra fechou mais três reforços pontuais para o Campeonato Mineiro 2021. Depois de se sagrar campeão brasileiro da Série C atuando pelo Vila Nova-GO, o centroavante Rafhael Lucas, de 28 anos, é um dos contratados. O outro é o zagueiro Augusto, de 23 anos, que ajudou o Juventude-RS a subir para a Série A do Brasileirão na temporada passada. Por fim, o experiente meia Marquinho, de 31 anos, que fez boas temporadas em divisões nacionais nos últimos anos no Ituano-SP e no Sport-PE. Anteriormente, o clube já havia anunciado outras quatro contratações: o lateral-direito Filipi Sousa, o atacante Francis e os goleiros Luiz Felipe e Gustavo Abdo. Os reforços se juntam ao restante do elenco formado pela base campeã dos campeonatos mineiros da segunda e terceira divisão, em 2019 e 2018, respectivamente. Assim como nas últimas três temporadas, o técnico Diogo Giacomini comandará o Coimbra em um campeonato estadual. Para 2021, o grande objetivo do time de Contagem é uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube fez uma alusão ao quadro “Operários”, de Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro, para mostrar as caras do elenco de 2021. Veja na imagem acima. Clube formadorO Coimbra Sports tem como seu objetivo principal o trabalho de formação de atletas e a prova disso é que o elenco profissional de 2021 terá 12 jogadores revelados pela categoria de base. São eles: os atacantes Igor Oliveira, Eduardo, Ribeiro e Leonardo, os meias Rafael Freitas, Lima e Klysman, o volante Bruno Ribeiro, os laterais-direito Valdir e Maurício e os zagueiros Renan e Ryan. A média de idade do elenco coimbrano é de 21 anos. Confira a ficha técnica dos três últimos reforçosRafhael Lucas Oliveira da SilvaPosição: AtacanteAltura: 1,75 mPeso: 68 kgData de Nascimento: 30/11/1992Naturalidade: Curitiba (PR)Clubes: Coritiba (2015), Goiás (2016), Fortaleza (2016), Mirassol (2017), Paraná (2017), Inter de Lages (2018), Coritiba (2018), Jaguares de Córdoba-COL (2018 e 2019), Anapolina (2020), Santo André (2020), Vila Nova-GO (2020), Coimbra (Atual).
Títulos: Campeão Brasileiro – Série C (2020), Campeão Goiano (2016), Campeão Paranaense (2013).
Marco da Silva Ignácio (Marquinho) Posição: MeiaAltura: 1,70 mPeso: 74 kgData de nascimento: 15/06/1989Naturalidade: Paraíba do Sul (RJ)Clubes: Santos (2017), São Bento (2018), Botafogo-SP (2018), Mirassol (2019), Ituano (2019), Sport-PE (2019), Água Santa-SP (2020), Ituano-SP (2020), Coimbra (Atual).Título: Campeão da Copa Paulista 2011
Augusto de Souza SilvaPosição: ZagueiroAltura: 1,86 mPeso: 86 kgData de nascimento: 16/04/1997Naturalidade: São Paulo (SP)Clubes: Palmeiras (2017), Santa Cruz-PE (2018), Londrina (2019), Juventude-RS (2020), Coimbra (Atual)