Coimbra já pensa em 2022 e anuncia Cícero Júnior como novo técnico

Após anunciar a saída de Eugênio Souza do cargo de técnico, o Coimbra anunciou seu novo comandante, para tentar reerguer o clube depois do rebaixamento no Campeonato Mineiro 2021 para a segunda divisão. A diretoria do time de Contagem acertou a contratação de Cícero Júnior, de 41 anos, para comandar o novo projeto do futebol profissional do Clube. Ele chega à Águia após levar o Athletic à elite do futebol mineiro em 2021.Cícero estava no clube de São João del-Rei desde 2018 e conquistou o vice-campeonato do Módulo II do Estadual, em 2020, e o vice-campeonato da Segunda Divisão, em 2018, perdendo a decisão justamente para o Coimbra.