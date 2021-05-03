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futebol

Coimbra já pensa em 2022 e anuncia Cícero Júnior como novo técnico

O técnico já inicia esse ano o trabalho de preparação para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2022...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 18:28
Crédito: Cícero Júnior vai tentar trazer o Coimbra de volta à elite do Mineiro-(Henrique Chendes/Coimbra
Após anunciar a saída de Eugênio Souza do cargo de técnico, o Coimbra anunciou seu novo comandante, para tentar reerguer o clube depois do rebaixamento no Campeonato Mineiro 2021 para a segunda divisão. A diretoria do time de Contagem acertou a contratação de Cícero Júnior, de 41 anos, para comandar o novo projeto do futebol profissional do Clube. Ele chega à Águia após levar o Athletic à elite do futebol mineiro em 2021.Cícero estava no clube de São João del-Rei desde 2018 e conquistou o vice-campeonato do Módulo II do Estadual, em 2020, e o vice-campeonato da Segunda Divisão, em 2018, perdendo a decisão justamente para o Coimbra.
Graduado em Educação Física, o treinador possui as Licenças B e C da CBF Academy e iniciou os estudos na Licença A esse ano. Além do Athletic, Cícero também tem passagens pelo futebol chinês e pelo Uberlândia. Como jogador de futebol, ele atuou por América-MG e pelo próprio Athletic.

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