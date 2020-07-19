Coimbra faz novos testes e já contabiliza seis jogadores do seu elenco contaminados pela Covid-19

Novos exames apontaram positivo para dois atletasA nova bateria de testes para a COVID-19, realizada na última quarta-feira, (15/07), no CT do Coimbra, teve mais dois resultados positivos. Com isso, passa para cinco o número de jogadores do elenco confirmados com COVID-19. Devido ao período que devem ficar em quarentena, todos desfalcarão a equipe nos dois restantes jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro. Os novos testes também tiveram resultados indeterminados para outros dois jogadores. Eles foram afastados temporariamente dos treinamentos.O Coimbra Sports ressalta que desde o dia 08/07, data da reapresentação do elenco profissional, todos os atletas se encontram hospedados nos alojamentos do CT em isolamento, sendo testados semanalmente. O Clube cumpre rigorosamente todas as orientações dos órgãos de saúde e os protocolos de segurança implementados pelo seu departamento médico, que tem como objetivo evitar a disseminação do novo Coronavírus. Os testes aplicados nos jogadores para detecção da COVID-19 são os exames de RT-PCR e IgA e IgG.Sendo assim, o Clube espera e tem confiança de que todos os times que disputam o Módulo I do Campeonato Mineiro também estejam seguindo à risca o protocolo de segurança para a volta do futebol desenvolvido pela Federação Mineira de Futebol, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. NOTA OFICIAL: REFORÇOS EXAMES COVID-19 - Atleta contratado para reforçar o elenco na disputa do restante do Mineiro testa positivo para COVID-19 - O Coimbra Sports informa que dentre os atletas contratados para a disputa do restante do Campeonato Mineiro um recebeu o diagnóstico positivo para a COVID-19. Esse é o sexto jogador coimbrano com o novo Coronavírus. Todos se encontram assintomáticos e foram afastados das atividades. O atleta em questão chegou ao Clube por empréstimo, justamente para repor uma posição de outro atleta também diagnosticado com a COVID-19.