Coimbra dá bom exemplo e participa de mutirão da vacinação em Contagem, na Grande BH

O elenco sub-20 do Coimbra, clube de Contagem, na Grande BH, deu um bom exemplo ao aderir à “Virada da Vacinação”, mutirão feito pela prefeitura da cidade mineira para concluir a vacinação de pessoas até 18 anos com a primeira dose. Contagem conseguiu completar a imunização de adultos de todas as faixas etárias previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Os jogadores da Águia estiveram em um shopping de Contagem para receber as doses de vacina. O mutirão durou 24h de sexta-feira, 27, até sábado, 28 de agosto. A próxima etapa de vacinação no município deve ser atender pessoas de 12 a 17 anos, ampliando o processo de imunização inicial, para depois concluir a segunda dose da população da maior cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.