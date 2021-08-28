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Coimbra dá bom exemplo e participa de mutirão da vacinação em Contagem, na Grande BH

O elenco sub-20 da Águia foi imunizado na campanha que conseguiu concluir a aplicação da primeira dose do imunizante em toda população adulta da cidade da RMBH...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 17:45
Crédito: O sub-20 do Coimbra esteve na "virada da vacina" que durou 24h em Contagem-(Henrique Chendes/Coimbra
O elenco sub-20 do Coimbra, clube de Contagem, na Grande BH, deu um bom exemplo ao aderir à “Virada da Vacinação”, mutirão feito pela prefeitura da cidade mineira para concluir a vacinação de pessoas até 18 anos com a primeira dose. Contagem conseguiu completar a imunização de adultos de todas as faixas etárias previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Os jogadores da Águia estiveram em um shopping de Contagem para receber as doses de vacina. O mutirão durou 24h de sexta-feira, 27, até sábado, 28 de agosto. A próxima etapa de vacinação no município deve ser atender pessoas de 12 a 17 anos, ampliando o processo de imunização inicial, para depois concluir a segunda dose da população da maior cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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