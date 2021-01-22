Coimbra anuncia mais um reforço para o elenco que disputará o Mineiro 2021: o atacante Francis

Crédito: Francis estará no time do Coimbra que tentará voos mais altos na temporada 2021-(Henrique Chendes/Coimbra

Visando fortalecer o elenco que disputará o Campeonato Mineiro 2021, o Coimbra fechou a contratação do atacante Francis, de 30 anos. Versátil, joga pela ponta, mas também já atuou como centroavante. Ele estava no Vila Nova-GO e vem de uma temporada de destaque atuando pelo Albirex Niigata, do Japão.

Francis está à disposição do técnico Diogo Giacomini e já participa da pré-temporada com a Águia de Contagem.

-Está sendo de muito trabalho e muito produtiva (a pré-temporada). Quero treinar ao máximo para ter uma boa e excelente temporada aqui no Coimbra. As expectativas são as melhores possíveis. Espero junto dos meus companheiros poder alcançar todos os objetivos traçados pelo Clube. Estou muito confiante!- disse o atacante.

Bicampeão brasileiro da Série D, o atacante tem experiência na competição, que é uma das metas do clube este ano. -Tomara que consigamos a vaga para a Série D este ano. Tenho muito para ensinar, porém, mais ainda para aprender. Então, o pouco de experiência e conhecimento que tenho conquistados ao longo da minha carreira, irei passar aos meus companheiros e assim, juntos, buscarmos os objetivos- salienta.

Para a torcida coimbrana, o que esperar do Francis pelo próprio Francis: