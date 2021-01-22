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futebol

Coimbra anuncia mais um reforço para o elenco que disputará o Mineiro 2021: o atacante Francis

Atacante de beirada, ele já foi campeão brasileiro três vezes e tem passagens pelo futebol japonês e português...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:00
Crédito: Francis estará no time do Coimbra que tentará voos mais altos na temporada 2021-(Henrique Chendes/Coimbra
Visando fortalecer o elenco que disputará o Campeonato Mineiro 2021, o Coimbra fechou a contratação do atacante Francis, de 30 anos. Versátil, joga pela ponta, mas também já atuou como centroavante. Ele estava no Vila Nova-GO e vem de uma temporada de destaque atuando pelo Albirex Niigata, do Japão.
Francis está à disposição do técnico Diogo Giacomini e já participa da pré-temporada com a Águia de Contagem.
-Está sendo de muito trabalho e muito produtiva (a pré-temporada). Quero treinar ao máximo para ter uma boa e excelente temporada aqui no Coimbra. As expectativas são as melhores possíveis. Espero junto dos meus companheiros poder alcançar todos os objetivos traçados pelo Clube. Estou muito confiante!- disse o atacante.
Bicampeão brasileiro da Série D, o atacante tem experiência na competição, que é uma das metas do clube este ano. -Tomara que consigamos a vaga para a Série D este ano. Tenho muito para ensinar, porém, mais ainda para aprender. Então, o pouco de experiência e conhecimento que tenho conquistados ao longo da minha carreira, irei passar aos meus companheiros e assim, juntos, buscarmos os objetivos- salienta.
Para a torcida coimbrana, o que esperar do Francis pelo próprio Francis:
-Muita dedicação, sem dúvidas alguma, darei tudo de mim em cada partida para trazer muitas alegrias a essa torcida. Ficha técnicaValmir Aparecido Francis de Campos JúniorPosição: AtacanteAltura: 1,78 mPeso: 71 kgData de Nascimento: 16/04/1990Naturalidade: Capivari/SPClubes: Vitória de Guimarães-POR (2015 e 2016), Botafogo-SP (2017), Grêmio Novorizontino (2018), São Bento-SP (2018), Albirex Niigata-JAP (2019), Botafogo-SP (2020), Vila Nova-GO (2020), Coimbra (Atual).Títulos: Campeão Brasileiro – Série D (2015), Campeão Brasileiro – Série B (2014), Campeão Brasileiro – Série D (2011).

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