Coimbra anuncia Eugênio Souza como o seu novo treinador

O Coimbra agiu rápido e anunciou Eugênio Souza, vice-campeão mineiro pelo Tombense como o seu novo técnico, um dia após demitir Diogo Giacomini do cargo, após quatro anos comandando o time de Contagem. Eugênio, de 57 anos, foi eleito o melhor treinador do Estadual de 2020, ao conduzir a equipe de Tombos ao vice-campeonato, sendo derrotado pelo Atlético-MG na final. A missão do novo comandante é manter a equipe de Contagem na elite do futebol mineiro. O Coimbra ainda não venceu na temporada , empatando duas vezes e perdendo outros dois jogos no Estadual, ocupando a 11ª posição, o que rebaixaria a equipe se o campeonato acabasse hoje. Eugênio Souza já estreia na próxima sexta-feira, 19 de março, no duelo do Coimbra contra o líder Atlético-MG, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).