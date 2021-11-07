COF aprova contas e Palmeiras fecha setembro com superávit superior a R$ 7 milhões

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras registrou um superávit de R$ 7,4 milhões no balanço de setembro, em contas aprovadas pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). Parte do saldo positivo no período deve-se à classificação para a final da Libertadores, que rendeu uma premiação de aproximadamente R$ 32 milhões paga pela Conmebol. A informação foi publicada em primeira mão pelo 'ge'.

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A aprovação das contas deu-se por unanimidade dos conselheiros presentes, sendo 15 votos favoráveis e duas abstenções. Os dois membros do COF que não votaram foram os ex-presidentes alviverdes Mustafá Contursi e Arnaldo Tirone.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém do lucro mensal, o Palmeiras apresenta um superávit de R$ 83,5 milhões em 2021 até o momento. Na temporada passada, em decorrência das limitações de público e da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, o clube concluiu o ano com R$ 151 milhões de déficit.

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