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COF aprova contas e Palmeiras fecha setembro com superávit superior a R$ 7 milhões

Verdão contou com a ajuda da premiação da Libertadores para fechar o mês com saldo positivo...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras registrou um superávit de R$ 7,4 milhões no balanço de setembro, em contas aprovadas pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). Parte do saldo positivo no período deve-se à classificação para a final da Libertadores, que rendeu uma premiação de aproximadamente R$ 32 milhões paga pela Conmebol. A informação foi publicada em primeira mão pelo 'ge'.
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A aprovação das contas deu-se por unanimidade dos conselheiros presentes, sendo 15 votos favoráveis e duas abstenções. Os dois membros do COF que não votaram foram os ex-presidentes alviverdes Mustafá Contursi e Arnaldo Tirone.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém do lucro mensal, o Palmeiras apresenta um superávit de R$ 83,5 milhões em 2021 até o momento. Na temporada passada, em decorrência das limitações de público e da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, o clube concluiu o ano com R$ 151 milhões de déficit.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sabe-se que um dos grandes objetivos da gestão de Maurício Galiotte é encerrar sua passagem pela presidência no azul. Para isso, o mandatário reduziu gastos em contratações e deu mais atenção ao fluxo de caixa do Verdão. O mandato de Galiotte encerra-se em dezembro e Leila Pereira é sua provável sucessora.

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